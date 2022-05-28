Elon Musk’a Twitter sorgusu: Neden geç açıkladın?

ABD'de borsa komisyonu, Elon Musk'a, Twitter'da hisse satın aldığını yasal sürenin öngördüğünün çok sonrasında açıklamasının nedenini sordu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma hamlesi yılan hikayesine dönerken, sürece dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Musk'tan, satın aldığı yüzde 9,2'lik Twitter payını neden geç duyurduğunu açıklamasını isteyen bir mektup yayımladı.

Musk'ın Twitter'daki payının 14 Mart tarihinde yüzde 5'i aştığını, bu tarihten sonra 10 gün içinde işlemi açıklaması gerektiğini ancak buna rağmen açıklamadığını mektupta belirten SEC, Musk'a bunun nedenini sordu.

Business Insider sitesinin aktardığına göre, mektupta ayrıca, Musk'ın 25 Mart tarihinde, yani satın almayı duyurmadan önce, Twitter'da, sosyal medya platformunun ifade özgürlüğü ilkelerine dair anket yaptığı da hatırlatıldı.

SEC SORUNCA AÇIKLAMIŞ

SEC'in mektubunun tarihinin de, Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın aldığını duyurduğu tarih olan 4 Nisan 2022 olması dikkat çekti.

Musk, 5 Nisan tarihinde Twitter yönetim kuruluna dahil olmuş ancak daha sonra bu kararından vazgeçmiş, 14 Nisan'da ise Twitter'ı satın alma teklifini şirketin yönetim kuruluna sunmuştu. 26 Nisan'da ise 44 milyar dolarlık fiyatla satış için anlaşmaya varıldığı kamuoyuna duyurulmuştu ancak daha sonra Musk anlaşmanın askıya alındığını duyurdu.

DAVALIK OLDU

Twitter yatırımcıları, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını askıya aldığını duyuran Elon Musk ve Twitter'a satın alma süreciyle ilgili bu hafta dava açtı.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan ünlü isim, yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonuyla Twitter merkezinde kaos yaratarak “görevi kötüye kullanmakla” suçlanıyor. Davada Musk'ın yaptığı yanıltıcı açıklamalarla finansal fayda sağladığı da öne sürülüyor.

Musk'ın Twitter yönetimini platformdaki sahte hesaplarla ilgili kendisine yanlış bilgi vermekle suçlayarak satın alma kararını askıya almasının ardından Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 27 düşmüştü. Bu hamle, “Musk'ın Twitter'ı daha ucuza alma çabası” olarak nitelenmişti.

“SAHTE HESAPLARDAN HABERDARDI”

Twitter yatırımcıları, Musk'ın platformdaki sahte hesaplardan haberdar olduğunu ve Twitter hisseleri için piyasayı manipüle etmeye çalıştığını ifade etti. Yatırımcıların avukatı Frank Bottini, BBC'ye yaptığı açıklamada davanın Musk'ın fiyat için pazarlık etmek için şirketi kötülemeye devam etmesi nedeniyle açıldığını söyledi.

Musk, bir konuşmasında Twitter'ı satın almak üzere kararlaştırılan 44 milyar dolarlık fiyattan daha az para ödemeye çalışabileceğini ifade etmişti. Tartışmalar sürerken Twitter, kritik roller dışında işe alımları durdurmuştu.

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