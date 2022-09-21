Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Böylece doların patronu, faizi yüzde 3,25'e yükseltti.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini 75 baz puan artışla yüzde 3-3,25 aralığa yükseltti.

Böylece Fed, üçüncü kez üst üste faizi 75 baz puan artırmış oldu. Piyasa beklentisi yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık artış yönündeydi. 100 baz puanlık artışa da yüzde 20 ihtimal veriliyordu.

Fed yetkililerinin ortalama faiz beklentisi 2022 sonu için yüzde 4,4, 2023 sonu için yüzde 4,6, 2024 sonu için yüzde 3,9, 2025 için yüzde 2,9 oldu.

Karardaki detaylar, piyasada “şahin” olarak yorumlanırken, karar sonrası 2 yıllık Hazine tahvil faizinde sert artış görüldü.

Bir sonraki faiz kararı, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında 2 Kasım’da açıklanacak. Yılın son faiz kararının açıklanacağı tarih ise 14 Aralık olacak.

BORSA EKSİDE, TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

Karar sonrasında ABD doları güçlenirken, Euro/Dolar paritesi 0,9813’e kadar geriledi. Dolar endeksinde 111,57 ile 20 yılın zirvesi yenilendi.

ABD borsalarında karar sonrasında satış görüldü. 2 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,11’i aştı.

Kamu kontrolünün yüksek olduğu dolar/TL, karar sonrasında 18,33’e sınırlı yükseliş gösterdi.

Karar öncesinde 1670 dolar olan ons altın, karar sonrasında 1660 doların altına geriledi. Gram altın da 978 TL’ye geriledi.

Karar sonrasında Brent petrolün varil fiyatında da sınırlı düşüşle 89 dolar seviyesi görüldü.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Fed’in büyüme beklentilerindeki düşüş de dikkat çekti. GSYH büyüme beklentisi 2022 için yüzde 1,7’den yüzde 0,2’ye, 2023 için yüzde 1,7’den yüzde 1,2’ye, 2024 için yüzde 1,9’dan yüzde 1,7’ye düşürülürken, 2025 için beklenti yüzde 1,8 oldu.

Fed’in işsizlik oranı beklentisi de 2022 için yüzde 3,7’den yüzde 3,8’e, 2023 için yüzde 3,9’dan yüzde 4,4’e, 2024 için yüzde 4,1’den yüzde 4,4’e yükseltildi. 2025 için işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,2, uzun dönem işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,0 oldu.

DOLAR BUGÜN 20 YILIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

ABD ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş, bu verinin ardından Fed’in agresif faiz artışlarına devam etmesi beklentisi artmıştı.

Bugün kararın hemen öncesinde 2 yıllık ABD Hazine tahvili faizi 2007 sonrasında ilk kez yüzde 4’ü görmüş, doların diğer büyük para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi de 111’i aşarak 20 yılın zirvesini görmüştü.

FED BAŞKANI’NDAN MESAJLAR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamasında satır başları şöyle:

* Enflasyonu yüzde 2’lik hedefimize getirmeye kararlıyız. Fiyat istikrarı olmadan ekonomi hiç kimse için işe yaramaz.

* ABD ekonomisi yavaşladı. Harcanabilir gelirlerde azalma oldu. Yüksek ipotek faizleriyle emlak sektörü yavaşladı.

* İş piyasası inanılmaz düzeyde sıkı kalmaya devam etti. İstihdam artışlarının güçlü kaldığını görüyoruz.

* Enflasyon yüzde 2’lik hedefimizin çok üzerinde. Fiyat baskıları çok fazla. Benzin fiyatları son aylarda biraz geriye gelse de geçen yılın çok üzerinde. Enflasyon riskleri yukarı yönlü. Faiz artırımlarına devam etmek gerekli olacak.

* Faiz artışlarının hızı gelen verilere bağlı olmaya devam edecek. Bir noktada faiz artırım hızını yavaşlatmak uygun hale gelecek. Sınırlayıcı politika duruşuna bir süre için daha ihtiyaç duymamız büyük olasılık.

* Enflasyonu yüzde 2’ye getirmekte kararlıyız. FOMC enflasyonu aşağı getirmeye güçlü şekilde bağlı, işimizi bitirene kadar faiz artırımlarına devam edeceğiz. Fed hedeflerini başarmak için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. İşimizi tamamladığımızdan emin olana kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz.

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