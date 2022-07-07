Fed tutanakları: Yüksek enflasyon sürerse sıkı duruş daha da güçlenir

Fed yetkilileri, ABD'de son 40 yılın zirvesinde bulunan enflasyonda yüksek seyrin devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği görüşünde.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, ABD ekonomisini yavaşlatsa dahi yüksek enflasyonun kalıcılaşmasını önlemek için faiz oranlarını daha uzun süre artırmaya devam etme kararlılığını korudu.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin 14-15 Haziran Çarşamba günü yaptığı toplantının tutanakları dün kamuoyuna açıklandı. Geçtiğimiz ay politika faizini 75 baz puan artıran Fed üyelerinin bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 50 veya 75 baz puan artırma yönünde fikir belirttiği görüldü.

Fed’in dün yayımlanan tutanaklarında yer alan “Katılımcılar, yakın dönemde enflasyon görünümünün Mayıs’taki toplantıdan beri kötüleştiğine dair hemfikir oldu” ifadeleri sıkı para politikası kapsamında 75 baz puan faiz artırımına gidilmesini gerekçelendirdi.

Tutanakların ardından piyasalar temmuz ayı için 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya devam etti.

‘YÜKSEK ENFLASYON SÜRERSE DAHA SIKI DURUŞ GELİR’

Tutanaklara göre komite, yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği ihtimalini kabul etti. Toplantıda rekor fiyat artışlarının ve enflasyonun hafifletilmesinin zaman alabileceğine ilişkin görüşler ağır bastı.

Yetkililer politika sıkılaştırmasının bir süreliğine ekonomik büyümenin hızını yavaşlatabileceğini kabul etti. Ancak Fed üyeleri enflasyonun yüzde 2’ye dönmesinin, sürdürülebilir bir temelde maksimum istihdama ulaşmak için kritik olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Fed 14-15 Haziran tarihlerindeki para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına giderek 28 yılın en büyük faiz artırımını gerçekleştirmiş ve ekonomide yavaşlamaya işaret etmişti. Fed’in politika faizleri yüzde 1,5-1,75 aralığında bulunuyor.

Fed’in 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşen para politikası toplantısından birkaç gün önce açıklanan mayıs ayı enflasyonunun bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artış göstermesi Fed’in fiyat artışlarında zirve seviyeye bahar aylarında ulaşıldığı beklentilerini boşa çıkarmıştı.

PİYASALARI ETKİLEDİ

Fed’in son 40 yılın en yüksek ABD enflasyonunu frenlemeye yönelik agresif hamleleri, yatırımcıların resesyon korkusu içine girmesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda finansal piyasaları da sarstı.

Küresel borsalar yılın ilk yarısında sert değer kaybederken talebin azalacağı endişeleri nedeniyle Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca zirveyi gören emtia fiyatları da Fed hamleleri nedeniyle sert geriledi.

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