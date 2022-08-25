Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı

Güney Kore Merkez Bankası dün aldığı kararla politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 2,50'e çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore Merkez Bankası (BOK) enflasyonu kontrol altına almak ve sermaye çıkışını önlemek için beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 2,50’e çıkardı.

Reuters anketine katılan 36 ekonomistten 35’i politika faizinin 25 baz puan, bir ekonomist 50 baz puan artırılmasını bekliyordu.

Güney Kore Merkez Bankası Temmuz ayında 24 yılın zirvesini gören enflasyonu kontrol altına almak için daha önce görülmemiş bir büyüklükte artırıma giderek, faizleri 50 baz puana yükseltmişti.

ENFLASYON YÜZDE 6,3’LE REKOR KIRDI

Asya ülkesinde enflasyon son olarak yüzde 6,3 ile son 24 yılın zirvesini görmüştü. Ülkede enflasyon en son Asya Mali Krizi'nin yaşandığı 90'lı yıllarda bu seviyelere ulaşmıştı.

Güney Kore geçtiğimiz günlerde 2023'te 13 yılın ardından ilk kez ulusal bütçesinde kesinti yapacağını duyurmuştu. Maliye Bakanı Choo Kyung-Ho yaptığı açıklamada ulusal harcamaları “önemli ölçüde azaltacağını” söylemişti.

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