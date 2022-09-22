İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı
İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırarak yüzde 2,25'e yükselttiğini duyurdu.
İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararını açıkladı. Banka eylül toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırarak yüzde 2,25’e yükselttiğini duyurdu. Böylece politika faizi 2008’den beri en yüksek seviyeye çıkmış oldu.
BoE ekonominin resesyona girdiğinin işaretlerine rağmen enflasyona “güçle ve gerektiği şekilde” yanıt vereceğini belirtti.
Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) arka arkaya 3. kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceği sinyali vermesinin ardından gözler bugün BoE’nin faiz kararına çevrilmişti.
FAİZ ARTIŞLARI SÜRÜYOR
Bankanın politika faizini 50 baz puanlık artırımla yüzde 2,25’e yükseltmesi bekleniyordu. Banka bu yıl şubat, mart, mayıs ve haziran aylarında 25’er baz puanlık, ağustosta 50 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirmişti.
Son dönemde sterlinin değeri dolar karşısında düşüşe geçerken ülkede yıllık enflasyon ağustosta yüzde 9,9’a gerilemiş, ancak bu oran bankanın yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşmişti.