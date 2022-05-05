İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BOE), ekonomik durgunluk riskine rağmen politika faizini 2009'dan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1'e çıkardı.

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BOE, ülke ekonomisinin durgunluğa girme ihtimaliyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmasına rağmen politika faizini 25 baz puan artırdı.

Banka böylece faizleri 2009’dan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1’e çıkarmış oldu. Karar ülkede yüzde 10’un üzerine çıkan enflasyonla mücadele için alındı.

50 BAZ PUAN MASADAYDI

BOE’nin dokuz üyeli para politikası kurulunun altı üyesi politika faizinin yüzde 0,75’ten yüzde 1’e yükseltilmesi yönünde oy kullandı. Üç üye ise politika faizinin yüzde 1,25’e çıkarılmasını istedi.

Ekonomistler BOE’nin sekiz üyesinin faizlerin artırılması yönünde oy kullanmasını bir üyenin faiz artırımına karşı çıkmasını bekliyordu.

ABD MERKEZ BANKASI DA FAİZ ARTIRMIŞTI

ABD Merkez Bankası Fed de dün politika faizini 50 baz puan yükselterek 22 yılın en büyük artırımını gerçekleştirdi ve Fed Başkanı Jerome Powell vatandaşlara yetkililer yüksek enflasyonu düşürmek için sıkı önlemler alırken sabretmeleri çağrısında bulundu. (REUTERS)

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