İş Bankası’ndan ilk çeyrekte 8,4 milyar TL’lik net kâr

Türkiye İş Bankası, 2022'nin ilk çeyreğinde net kârını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 356 oranında artırarak 8,4 milyar TL'ye yükseltti.

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Türkiye İş Bankası, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre banka, 2022’nin ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 356 oranında artırarak 8,4 milyar TL’ye yükseltti.

2021’in ilk çeyreğinde 6,1 milyar TL olan bankanın net faiz geliri, bu yılın ilk çeyreğinde 13,7 milyar TL’ye yükseldi.

Mart 2022 itibarıyla, bankanın nakdi kredi hacmi 556,8 milyar TL’ye, gayri nakdi kredi hacmi 209,5 milyar TL’ye yükselirken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 766,3 milyar TL düzeyine ulaştı.

Bankanın aktif büyüklüğünün Mart 2022 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine yükseldiği belirtildi.

ÖZ KAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ 108,4 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

Bankanın toplam mevduat hacmi, Mart 2022 itibarıyla 667,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Türk parası mevduat hacmi 2021 yıl sonuna göre yüzde 33,1 oranında artarak 223,1 milyar TL’ye, Türk parası ticari mevduatı ise yüzde 76’lık artışla 85,6 milyar TL’ye ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde 8,4 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden İş Bankası’nın öz kaynak büyüklüğü 108,4 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu, sağlam finansal yapısının desteğinde yüzde 23,5 düzeyinde gerçekleşti.

‘ALTIN KAYDİLEŞTİREN İLK ÖZEL BANKA’

Banka, yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca devreye alınan, İstanbul Altın Rafinerisi tarafından oluşturulan Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminde altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2022’nin ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şöyle ifadeleri kullandı:

“Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratmaya bu dönemde de devam ettik. Dinamik iş modelimiz ile modern ve sağlam teknoloji altyapımızın yanı sıra sahip olduğumuz değerlerle, sağlıklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ekonomiye kesintisiz destek vermeyi sürdürüyoruz.” (DHA)

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