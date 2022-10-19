Joe Biden, stratejik rezervlerden 15 milyon varil petrolü serbest bırakacak

ABD Başkanı Joe Biden Stratejik Petrol Rezervinden 15 milyon varil sunulmasına izin verdiğini açıklayacak. Böylece bu yılın başlarında açıklanan piyasaya toplam 180 milyon varil sunma kararının gerçekleşmesi planlanıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD Devlet Başkanı Joe Biden, Stratejik Petrol Rezervi’nden (SPR) 15 milyon varile kadar petrolün serbest bırakıldığını açıklayacak.

Konu ile ilgili CNBC’ye bilgi veren kaynaklar Biden’ın bugün Stratejik Petrol Rezervi’nden 10 milyon ila 15 milyon varil arasında ek ham petrolü kullanıma sunacağını açıkladı.

AB AMBARGOSUNUN ETKİLERİNİ HAFİFLETMEYİ AMAÇLIYOR

Öte yandan Rus petrolüne yönelik AB ambargosunun 5 Aralık’ta yürürlüğe girmesi planlanıyor. Biden yönetiminin hamlesi ise bu ambargonun uygulanmasından kaynaklanan fiyat dalgalanmalarını dengelemeyi amaçlayacak.

Bu yıl Beyaz Saray, SPR’den yaklaşık 180 milyon varil serbest bırakılacağını söylemişti. Ancak şimdiye kadar 165 milyon varil petrol piyasaya sunuldu. Söz konusu kararla bu miktarın tamamlanacağı belirtildi.

SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Ayrıca Biden yönetimi artan yaşam maliyetleri nedeniyle olası seçim sonuçlarından da endişe duyuyor. Bu yıl ülkedeki ürünlerin fiyatları akaryakıt ve petrol fiyatlarından doğrudan etkilenmişti.

Yaklaşan ara seçimlerde de en önemli konulardan biri enflasyon olacak. Biden yönetimi ise akaryakıt ve petrol fiyatlarını dengede tutarak olası bir seçim yenilgisini önlemek istiyor.

OPEC+ KARARININ YANKILARI SÜRÜYOR

Diğer yandan bu ay Rusya ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu petrol üreticisi ülkelerden oluşan bir koalisyon olan OPEC+ grubu petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltacağını açıklamıştı.

Bu açıklama düşmeye başlayan petrol fiyatlarını tekrar hareketlendirerek halihazırda yüksek maliyetlerle boğuşan ülkeler için kötü bir duruma işaret etmişti. Bu karar sonrası Biden yönetimi ile Suudiler arasında ipler gerilmiş ancak Suudi Arabistan kararının arkasında durmuştu.