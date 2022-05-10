Kripto piyasası sallantıda

Fed'in faiz artışı sonrası küresel piyasalardaki risk iştahının düşmesi borsalarla birlikte kripto piyasasını da vurdu. Bitcoin 30 bin doların altını gördü. Peki Bitcoin neden düşüyor? İşte kriptolarla ilgili tüm detaylar...

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaştırmayı hızlandırması riskli varlıklardan kaçışı artırırken kripto paralar paniğin en sert hissedildiği piyasa oldu. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’de geçtiğimiz hafta yaşanan gerileme bu hafta da sürdü.

Dün gece saatlerinde 30 bin doların altını gören kripto para, sonrasında bir miktar toparlanarak 31 bin dolar seviyelerine geldi. Bitcoin böylece Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına gerilemiş oldu.

ZİRVEDEKİ FİYATTAN YÜZDE 50 DEĞER KAYBETTİ

Bitcoin böylece zirveyi gördüğü Kasım 2021’den bu yana yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetmiş oldu. Bitcoin’in sene başından bu yana yaşadığı kayıp ise yüzde 33 oldu.

Kripto paraların geçen yıllar içerisinde borsa ile birlikte hareket eder hâle gelmesi, politika yapıcıların hamlelerinden ve makro ekonomik göstergelerden etkilenmesini de kolaylaştırdı.

Buna rağmen kripto fiyat hareketlerindeki oynaklık, piyasanın en iyi zamanda bile kafa karıştırıcı olduğu için kriptolar en riskli yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor.

RİSKTEN KAÇIŞ

Yükselen enflasyonun yanında, faiz artışlarının ekonomik büyümeyi tehdit etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği riskler, en riskli yatırım aracı olarak görülen kripto paralardan yatırımcıyı uzaklaştırıyor.

Fed’in gerçekleştirdiği faiz artışlarının ardından yatırımcının dolara yönelmesi ABD dolarının değerini artırırken, doları diğer para birimleri karşısında ölçen dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolardaki fiyat beklentileri de yatırımcılar riskli varlıklardan kaçınmasıyla paralel gelişti.

‘BEDAVA PARA DÖNEMİ SONA ERDİ’

Reuters’ın aktardığı değerlendirmede Los Angeles merkezli Bitcoin IRA’nın kurucu ortağı Chris Kline de Fed hamlelerine piyasanın verdiği tepkiye ilişkin benzer bir yorumda bulundu.

Kline, “Bedava para dönemi sona erdi. Şu anda yatırımcı iştahında büyük bir kısıtlılık var” dedi. Kline ayrıca Bitcoin’in riskli kabul edildiğini ancak bazı altcoinlerin daha da yüksek risk altında olduğunu belirtti.

‘ENDİŞELER BU SEFER FARKLI’

Singapur merkezli bir kripto platformu olan Stack Funds yöneticisi Matt Dibb ise, “Enflasyon ve faiz görünümü göz önüne alındığında, geleneksel finansal piyasalarda devam eden zayıf hissiyatın devam edip etmeyeceğine ilişkin endişe bu sefer farklı” değerlendirmesinde bulundu.

Dibb, “Bu seviyeye ilk kez ulaşmıyoruz ancak şuanda bitcoin almak için katlanılması gereken risk geçen yıla göre daha çok büyüdü. Farklı bir zemin görüyoruz” dedi.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Lider kripto para Bitcoin, sabah saatlerinde bir miktar toparlandıktan sonra öğlen saatlerinde 31 bin 300 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Ethereum ise yüzde 2 bin 372 dolar seviyesinde işlem görürken, Solana 69 dolar seviyesine kadar geriledi. Solanadaki günlük değer kaybı yüzde 7’ye yaklaştı. Öne çıkan diğer kripto paralardan olan Cardano 0,66 dolardan, Dogecoin ise 0,11 dolardan işlem gördü.