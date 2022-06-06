Merkez’den teminat sisteminde TL’nin ağırlığını artırıcı adım

TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda yer alan teminat çeşitleri ve iskonto oranlarında değişiklikler yapıldı. TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkartıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce sinyalini verdiği TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımları hayata geçirdi.

TCMB, bu amaç doğrultusunda ilk adımı mayıs ortasında atmış ve adımlarının devam edeceğinin sinyalini vermişti.

TCMB bankalara gönderdiği yazıda adımların “teminat havuzunda TL varlıkları destekleyici düzenlemeler kapsamında, APİ fonlamasında DİBS teminat kullanımını artırmak” için atıldığı belirtildi.

TCMB yazıda TL varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları artırılmaya devam edileceğini de belirtti.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı. TCMB’nin bankalara ilettiği ilgili yazı ile 24 Haziran’dan itibaren geçerli attığı adımlar şöyle:

İSKONTO ORANI İKİYE KATLANDI

• TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı’nda yer alan teminat çeşitleri ve iskonto oranlarında değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda TÜFE’ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkartıldı.

• Tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 45’inin DİBS sepetinden oluşmasına karar verildi. Önceki oran yüzde 30 idi.

• Bankalar arası para piyasasında DİBS teminat bulundurma koşulunu yüzde 45 olarak belirlenmesine karar verildi.

• Hazine’nin yurt içinde altın ve YP cinsi geçerli iskonto oranları uygulanarak sadece teminat olarak kabulüne kadar verildi. (REUTERS)

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