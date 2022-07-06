Piyasaların gözü Fed tutanaklarında: Altın, petrol ve euroda düşüş sürecek mi?

Fed'in sıkı duruşunu koruyacağı beklentileri doları altın ve euro karşısında güçlendirirken petrol resesyon endişeleriyle düştü. Piyasalar akşam saatlerinde yayınlanacak Fed tutanaklarını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Dolar yatırımcıların resesyona dair endişelerinin artmasıyla euro karşısında 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. Petrol ve Avrupa hisse senedi piyasaları ise dün sert düşüş kaydetti. Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün yayımlayacağı tutanaklara kilitlenmiş durumda.

Fed başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele amacıyla faiz artışlarını sürdürüp sıkı duruşlarını koruyacağına dönük beklentiler bu hafta doları güçlendirdi.

Faiz artışlarının resesyona neden olmasından endişe edilirken yatırımcılar bu ay sonunda Fed’in faizlerde 75 baz puan daha artışa gitmesini bekliyor. Resesyon kavramı genel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yıllık bazda 2 veya daha fazla çeyrekte arka arkaya negatif büyüme göstermesine deniyor. Aynı zamanda ekonomik durgunluk olarak da biliniyor.

GÖZLER TUTANAKLARDA

Fed bugün akşam saat 21.00’de son toplantısına ait tutanakları paylaşacak. Tutanaklar, Fed üyelerinin faiz oranlarının gidişatı ile ilgili düşüncelerine dair ipuçları verecek.

Fed yetkilileri enflasyonun yavaşlama emareleri göstereceğine dair değerlendirmeler yapmamaları halinde faiz artışlarını aynı hızda sürdüreceğine ilişkin tutumlarını sürdürebilir. Fed yetkililerinin sıkı duruşunu koruması halinde dün değer kaybeden altın, euro, petrol gibi ürünlerde aşağı yönlü baskı devam edebilir.

DOLAR GÜÇLENİYOR

Küresel çapta resesyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkisini yoğun bir şekilde hissettirirken piyasalarda risk iştahının baskılandığı ve güvenli liman olarak görülen dolara yönelimin güç kazandığı görülüyor.

Fed’in faizlerde artışa giderek gevşek para politikasından uzaklaşması son yıllarda ciddi artış kaydeden borsadaki yükselişi sonlandırırken, faiz artışlarının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı endişeleri emtiaların üstünde de talep baskısı yarattı.

EMTİALAR ÇAKILDI

Bununla birlikte doların güçleneceği beklentisi herhangi bir faiz getirisi olmayan altın, gümüş gibi yatırım amaçlı edinilen emtiaları da aşağı yönlü baskıladı. Ayrıca dün petrolde resesyon ve ona bağlı olarak talebe yönelik endişeler nedeniyle sert satışlar yaşandı. Bakır, demir, buğday gibi talebe duyarlı emtialarda da zayıf seyir sürdü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı marttan beri en büyük günlük kaybını gördü. Petrolde dün yüzde 9,5 düşüş gerçekleşti. Brent dün 100 doların altına kadar geriledikten sonra bu sabah 104-3 dolar civarında işlem gördü.

EURO 20 YILIN DİBİNDE

Öte yandan euro, doğalgaz fiyatlarındaki artışının ekonomik durgunluk (resesyon) endişelerini kuvvetlendirmesiyle ABD doları karşısında 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Avrupa’da resesyon endişelerinin artmasıyla Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) faiz artışı beklentisinin azaldığına, bunun da Euro’nun değer kaybında etkili olduğuna işaret etti.

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