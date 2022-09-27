Powell’dan kripto ve dijital paralar için düzenleme mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dijital paralarla ilgili konuştu. Doların patronu kripto paralar ve sabit coinler için düzenleme ihtiyacının altını çizerken dijital para birimleri için Fed'den bir süre karar çıkmayacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fransa Merkez Bankası’nın düzenlediği ‘Dijital Para Birimi’ etkinliğinde konuştu.

Powell, kripto para birimleri için regülasyon çağrısında bulunurken kripto sektöründeki olası bir sarsıntının gelecekte daha geniş bir finansal çalkantıya neden olabileceği konusunda uyardı. Powell konuşmasında merkeziyetiz finansa (De-Fi) değinerek şunları söyledi:

“Faiz oranlarındaki küresel artış DeFi ekosistemindeki önemli yapısal sorunları ortaya çıkardı. İyi haber şu ki; finansal istikrar açısından DeFi ekosistemi ile geleneksel bankacılık ve finans sistemi arasındaki etkileşim şu an o kadar büyük değil. Ancak DeFi genişledikçe ve daha fazla müşteriye ulaştıkça uygun düzenlemelerin yürürlükte olması gerekiyor”

CBDC İÇİN KARAR BEKLENMİYOR

Merkez Bankası dijital para birimi (CDBC) konusuna da değinen Powell, Fed’in hâlâ CDBC fikrini tartıştığını ve bu konuda bir süre karar çıkmasının beklenmediğini belirtti. Powell, “Günün sonunda, bir dijital para birimi ile ilerlemek için hem yürütmeden hem de Kongre’den onay almamız gerekecek” dedi.

“Geleneksel dijital varlıklarda regülasyon konusunda yapmamız gereken çok şey var. Kripto varlıklar için aynı risk ve aynı düzenlemeler söz konusu” ifadelerini kullanan Powell, ülkesinde kripto ürünlerde inovasyonun desteklendiğini belirterek “CBDC çıkarmak için politikayı ve teknolojiyi değerlendiriyoruz” dedi.

‘SABİT COİNLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLER VAR’

Powell son olarak değeri bir para birimine veya finansal varlığa endeksli olduğu var sayılan sabit coinlerle (stablecoin) ilgili de konuştu. Fed Başkanı bu konuda da regülasyon ihtiyacının altını çizerek şunları söyledi:

“Fed’ açısından merkez bankaları paranın ana güven kaynağı. Bunun böyle olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Sabit coinler ise bu güveni ihraççılarından alıyor. Çoğu dolar tabanlı olan bu sabit coinler rezervin gerçekten kaliteli olmaması halinde hizmet kesintisi yaşayabilir. Yani burada bizim yapacağımız işler var.”

KRİPTO PİYASASI HAREKETLENDİ

Öte yandan Powell’ın konuşması kripto piyasasını da hareketlendirdi. Bitcoin güne 19 bin 200 dolar seviyesinden başlasa da Powell’ın konuşması öncesi yatırımcıların iyimser beklentileri nedeniyle yüzde 6 artışla 20 bin 300 dolara kadar yükseldi. Lider kripto para konuşmanın ardından da 20 bin bandının üstünde hareket etti.

İkinci en büyük kripto para Ethereum da son 24 saatte son haftaların en önemli yükselişini yaşadı. Ethereum, dünden bu yana yüzde 8 değer artışıyla 1400 dolar sınırına kadar yükseldi. Ethereum sonrasında 1380 dolar seviyesinden işlem gördü.

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