Trendyol yol haritasını açıkladı

Sürdürülebilir Etki Planı’nı açıklayan Trendyol, kendi operasyonlarının tamamında 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor

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Trendyol, oluşturduğu strateji, hedef ve aksiyonlarını içeren Sürdürülebilir Etki Planı'nı açıkladı.

Bu kapsamlı çalışma ile Trendyol, kendi operasyonlarını ve değer zincirini dönüştürürken çevresel ve sosyal sorunların çözümü için öncülük etmeyi hedefliyor.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Samimi, şeffaf, paydaş işbirliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaya gayret ettik. Böylece tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilir Etki Planı'nın ön çalışmaları kapsamında; Trendyol ekibi, müşterileri, satıcıları, tedarikçileri ile akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla paydaşın görüşlerine başvuruldu.

Paydaşlar nezdinde yapılan anket sonuçları, dünya trendleri ve grubun öncelikleri göz önüne alınarak gerçekleştirilen önceliklendirme analizinde, dünya ve insana dair öncelikli konular; “Ambalaj Yönetimi, Satıcı ve Tedarikçi Uyumluluğu, Atık Yönetimi, Ürün Çevresel Etkisi, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Ürün Güvenliği ve Kalitesi, Yetenek Geliştirme ve Elde Tutma, Toplumsal Yatırımlar, Karbon Emisyonları ve Sürdürülebilir Ürün Seçenekleri” olarak belirlendi. Trendyol kurduğu Paydaş Diyalog Platformu çatısı altında kanaat önderleri ve bu alanda uzun süredir değer yaratan profesyonellerin de görüşlerini alarak Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda etki stratejisini son haline getirdi.

“2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz”

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Sürdürülebilir Etki Planı ile ilgili olarak “Günümüzün en temel önceliği olan sürdürülebilirlik konusunda Trendyol olarak uzun soluklu ve kapsayıcı bir sürecin içindeyiz. Danışmanlarımız, paydaşlarımız ve kanaat önderlerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonucunda belirlediğimiz yol haritamız, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için atacağımız adımları, taahhütleri ve sorumlu iş uygulamalarını açık ve net olarak ortaya koyuyor. Bu etki planını oluştururken samimi, şeffaf, paydaş iş birliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası olmasına gayret ettik. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Böylece tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz. Bu anlamlı ve uzun soluklu yolculuğumuza katılan, destekleyen herkese, dünyamız, insanımız ve gelecek yaşam adına teşekkür ederiz.” dedi.

ANA BAŞLIKLAR DÜNYA VE İNSAN

Trendyol, sürdürülebilirlik stratejisindeki öncelik alanlarını “dünya” ve “insan” olarak iki ana başlık altında toplayarak kapsayıcı ve uygulanabilir olmasını hedefliyor. Aksiyon planında, paydaşları ve değer zinciri için yarattığı pozitif etkiyi artırırken doğa üzerindeki ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

E-ticaret sektörünün sürdürülebilirlikle ilgili en önemli konu başlıklarından biri olan ambalaj konusunda net hedefler belirleyen Trendyol, öncelikli taahhütleri arasında 2025 yılına kadar kendi ürünlerinin ambalaj malzemelerinin tamamının sertifikalı kaynaklardan sağlanması, ürünlerin tamamının sürdürülebilir etiketlere sahip olması, 2023 sonunda kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilir olan plastik ambalajlarının yüzde 70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmesi ve 2025 yılı sonuna kadar tüm lojistik operasyon tesislerinin sıfır atık sertifikalı olması hedeflerini paylaştı.

Trendyol, 2030 yılına kadar kendi ürünlerinin yüzde 20’sinin yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden üretilmesini, 2030 yılı sonuna kadar ana tedarikçilerinin hepsinin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterleri açısından denetlenmesini ve bu kriterlere yüzde 100 uyumlu olmasını hedefliyor.

2040 yılına kadar kendi operasyonlarında karbon nötr olma taahhüdünde bulunan Trendyol, 2050 yılına kadar değer zinciri dahil karbon nötr olmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir Etki Planı'nda ayrıca eşit işe eşit ücret ilkesini destekleyerek çalışma ortamında eşitliğin sağlanması, Trendyol'daki çeşitliliği ve katılımı artırma, çeşitlilik kültürünü geliştirme, en iyi işveren olma, çalışanların yetenek gelişimine yatırım yapma hedefleri de ayrıntılı biçimde ortaya konuyor. Plan, 2023 yılında Trendyol ile e-ticaret yapan KOBİ sayısı ve Trendyol kadın girişimcilik programındaki kadın satıcı sayısının artırılması hedeflerini de içeriyor. Trendyol, paydaşları ile birlikte belirlediği toplumsal sorumluluk öncelikleri kapsamında oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleri ile yarattığı pozitif etkiyi artırırken, çalışanlarının katılımıyla gerçekleşecek gönüllülük aktiviteleri ile toplumsal ve çevresel sorunların çözümünde aktif rol oynamayı da amaçlıyor.