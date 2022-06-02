Yabancıların çıkışı sürüyor

Yabancılar üst üste altıncı haftada da Türk hisse ve tahvillerinden çıkış yaptı. Yıl başından bu yana iki piyasada toplam yabancı çıkışı 4,3 milyar doları aştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB), 27 Mayıs haftasına ilişkin menkul kıymet verilerini açıkladı. Buna göre, yurt dışı yerleşikler söz konusu dönemde nette 40,9 milyon dolarlık hisse, 55 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi (DİBS) sattı.

Böylece yıl başından bu yana Türk hisse ve DİBS piyasasından yabancı çıkışı 4 milyar 342 milyon dolara yükseldi.

Yabancılar son haftanın tamamın hisse ve tahvil piyasasında nette satıcı oldu.

Böylece yabancıların Türkiye'deki hisse senedi stoğu 16,1 milyar dolara, DİBS stoğu 1,6 milyar dolara gerilemiş oldu.

Öte yandan, yabancıların Türk bankaları ile yaptığı swaplarda TL aleyhine pozisyonu 1,2 milyar dolar azalışla 4,5 milyar dolara indi.

REZERV GEÇEN HAFTA ARTTI

TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta -52,4 milyar dolar oldu. Önceki hafta bu rakam -55,1 milyar dolardı.

TCMB'nin swap dahil net rezervi, 2,6 milyar dolar artışla 12,2 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin brüt rezervi de geçen hafta 2,6 milyar dolar artışla 103 milyar dolara ulaştı.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40’ını ve kur korumalı mevduat uygulamasının dövizden dönen kısmını, reeskont dönüşlerini, yabancıların konut alımlarını, turizm sektörünün TL’ye dönüştürdüğü tutarın bir kısmını döviz rezervlerine katsa da bankanın rezervleri bu veriye kadar yeni uygulamaların ima ettiği oranda artmıyordu. Hatta Mayıs ayı boyunca TCMB’nin rezerv kaybı hız kazanmıştı.

YERLİLERİN DÖVİZ MEVDUATI GERİLEDİ

Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 204 milyon dolar artışla 214,7 milyar dolara ulaştı. Parite etkisinden arındırıldığında ise 1 milyar dolar geriledi.

Parite etkisinden arındırılmış veride düşüşün 751 milyon doları gerçek kişilerden, 262 milyon doları tüzel kişilerden kaynaklandı.

İlginizi Çekebilir Borsada pozitif seyir sürüyor: İşte yükselişin sebepleri

İlginizi Çekebilir Suudi açılımının ilk ayında istenen olmadı