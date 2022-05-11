Yanlışlıkla yayınlanan rapor, 200 milyar doları buharlaştırdı

JPMorgan'ın yanlışlıkla yayınladığı bir araştırma notunda Çinli internet şirketlerinin hisseleri için "yatırım yapılamaz" tanımlaması yapılması sonrası borsada bu şirketlerin hisselerinde 200 milyar dolarlık kayıp oldu.

Sozcu.com.tr

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Amerikan yatırım bankası JPMorgan’ın yanlışlıkla yayınladığı bir araştırma notunda Çin internet şirketlerinin hisseleri için “yatırım yapılamaz” tanımlaması yapıldı.

Notun yanlışlıkla yayınlanmasının ardından Bloomberg’in hesaplarına göre ABD ve Asya piyasalarından bir ayda yaklaşık 200 milyar dolarlık satış gerçekleşti.

İFADE RAPORDAN ÇIKARILMIŞTI

Banka kaynaklarına göre, bankanın yazı işleri personeli, 14 Mart’ta yayınlanmadan önce yayınlanması plananan 28 araştırma notundan bu terimin çıkarılmasını istedi. Araştırma notlarının çoğundan “yatırım yapılamaz” ifadesi çıkarılmış olsa da, bazı notlar önceki haliyle yayınlandı.

Raporda, “Çin’in jeopolitik riskleri, küresel yatırımcılar arasında Çin yatırım stratejileriyle ilgili en önemli husus haline geldiğinden, Çin internet hisselerini 6-12 aylık bir görünümde yatırım yapılamaz olarak görüyoruz” ifadeleri yer aldı.

ÇİN’DE RİSKLERİN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Bölümde, teknoloji sektöründeki kısıtlamaların ve karantinalarının dünyanın en büyük ikinci ekonomisini sarstığı bir zamanda, Çin varlıklarının çekiciliği konusundaki şiddetli tartışmaları gözler önüne getirdi.

JPMorgan sözcüsü konu ile ilgili Bloomberg’e e-postayla verdiği bir yanıtta, “Yayınlanmış araştırmamızın sektöre ilişkin bağımsız analizinin yanındayız. Birbirinin yerine kullanılan birkaç öznel terim bunu değiştirmez” dedi.

Bununla birlikte danışmanlık ve aracılık hizmeti veren kurumların piyasalara etkileme gücü de tartışma konusu oldu. Kimi kuruluşların yayınladığı raporlar, piyasaları olumlu veya olumsuz yönde yoğun bir şekilde etkileyebiliyor.

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