1.3 ton kokain yakalanmıştı! Cezalar belli oldu

Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen ve "rekor miktarda yakalama" olarak kayıtlara geçen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili davada tutuklu yargılanan şirket sahibi 30 yıl, oğlu ise 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin geçen yıl 16 Haziran'da düzenlediği operasyonda, Liberya bandıralı gemideki muz yüklü iki konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi.

Muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş., oğulları H.İ.Ş., B.Ş. ile firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. hakkında “uyuşturucu ithal etme” suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame hazırlandı.

Sanıklar, mütalaaya karşı savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, şirket sahibi N.Ş.’yi 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş.’yi de 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırdı. İki sanığın tutukluluğunun devamına da karar veren heyet, tutuksuz 4 sanığın ise beraatine hükmetti.

KAYITLARA REKOR MİKTARDA YAKALAMA OLARAK GEÇMİŞTİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, Mersin Limanı’nda 1 ton 300 kilogram kokain bulunmasıyla, ülke tarihinde en yüksek miktarda kokain ele geçirilmesi operasyonuna imza atıldığını duyurmuştu. Ticaret Bakanlığı da olayın “ülke tarihinin tek seferde en yüksek miktarlı kokain ele geçirilmesi” olarak kayıtlara geçtiğini bildirmişti. (AA)