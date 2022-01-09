1. İnönü Zaferi anısına yürüdüler

Bilecik Bozüyük ilçesinde 1. İnönü savaşlarının 101. yılı anısına düzenlenen Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, yaklaşık 500 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Bizim ecdadımız burada bu savaşları yaparken, 10 Ocak'ta 1. İnönü Zaferi’ni kazanırken, burada verilen şehitlerimizin ayağında belki çorap yoktu, edik yoktu, çarık yoktu” dedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKUT Bozüyük tarafından ilk kez 2008 yılında 1.İnönü Zaferi'ni kutlamak ve aziz şehitlerimizi anmak amacıyla başlatılan ve bu yıl 14’üncüsü düzenlenen1. İnönü Zaferi Anma Yürüyüşü, yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti.

8 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Bozüyük Belediye Başkanlığı, AKUT, Bozüyük Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile düzenlenen etkinlik sabah saat 09.30'da vatandaşların Ziraat Bankası ve AKUT operasyon binası önünde toplanmasıyla başladı.

Ardından katılımcılar buluşma noktalarından belediye otobüsleriyle alınarak yürüyüşün başlama noktası olan Düzdağ yolu üzeri Nanedere yolu girişine geldiler. Burada katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından su, kuruyemiş ve bayrak dağıtımı yapıldı.

Daha sonra yola çıkan grup, 8 km'lik yolu yaklaşık 2,5 saatlik bir sürede 2 mola vererek zirveye ulaştı. Zirvede mola veren katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından sıcak çorba, kuruyemiş ve su ikramı yapıldı.

Yürüyüşe; Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak, AKUT'un Bozüyük, Bursa, Ankara, Yarımada, Kocaeli, Eskişehir ve İstanbul ekipleri, Emekli Subaylar Derneği, Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği, BİDOS Bilecik Doğa Sporları Derneği, Ayak İzi Dağcılık Kulübü, Bozüyük Sivil Toplum Kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

“ŞEHİTLERİMİZİN AYAĞINDA BELKİ ÇORAP YOKTU”

Yürüyüşe katılanlar açtıkları devasa Türk bayrağı ile Zafer Anıtı'nın önüne geldiler. Anıtın önünde tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak şehitlerimiz için dua edildi.

Törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Biz 10:00'dan beri aşağıda, Nanedere yolunun başından 8 kilometreyi zar zor yürüyerek buraya çıktık. Birçok takviyeleri de alarak çıktık.

*Elimizde bayrağımız vardı, üstümüzde korunaklı gömleğimiz vardı. Bizim ecdadımız burada bu savaşları yaparken, 10 Ocakta 1. İnönü Zaferi'ni kazanırken burada verilen şehitlerimizin ayağında belki çorap yoktu, edik yoktu, çarık yoktu. Bunu düşünmemiz lazım hepimizin. Bunu tüm ulusumuz düşünmeli.

*O nedenle bu yaptığımız etkinlik az bile ama anca bunu yapabiliyoruz. Bunu unutmayacağız. Unutturmayacağız. Elden ele kuşaklarımıza aktaracağız. Bizim kurtuluş mücadelemiz yüz yıllarca ulusumuzun bağrında hep kutlanacak” dedi.

BU CENNET EMANETE SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, “Şehitlerimizin bu cennet emanetine bizde sonsuza dek sahip çıkacağız. Şanlı bayrağımızı sonsuza dek en yükseklerde gururla dalgalandıracağız. Bunun için birlik, beraberlik içerisinde burada olduğu gibi mücadele edeceğiz” dedi.