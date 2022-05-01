1 Mayıs coşkusu… İşçiler meydanlarda

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye'nin birçok ilinde emekçiler alanları doldurmaya başladı. İstanbul'da kutlamaların adresi Maltepe miting alanına gitmek için emekçiler toplanmaya başladı. Taksim'e çıkmayan isteyenlere polis izin vermedi, onlarca kişi gözaltına alındı.

Fırat FISTIK

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Türkiye’nin bir çok ilinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamaların İstanbul’daki adresi ise Maltepe miting alanı oldu. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Saat 12.00’de işçiler hep birlikte miting alanına doğru yürüyüşe geçecek.

İSTANBUL’DA 22 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı ile ilgili alınan güvenlik tedbirleri kapsamında;

Etkinliklerin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Beyoğlu, Taksim, Şişlide alınan tedbirler kapsamında ve Maltepe miting alanında toplam 10.196, ilimiz genelinde 1 mayısla ilgili alınan tedbirler kapsamında ise ise 22.171 polis görevlendirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

TAKSİM’E ÇIKIŞA İZİN VERİLMEDİ

Taksim Meydanı bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına kapatıldı. 1 Mayıs nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından saat 06.00’dan itibaren Taksim Meydanı’na çıkan yollar kapatıldı. Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen gruplara izin verilmedi. Beyoğlu, Beşiktaş ve Mecidiyeköy’den meydana yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Onlarca kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ’DE İŞÇİLER TALEPLERİNİ MEYDANLARA TAŞIDI

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, sendika üyeleri ellerindeki Türk ve sendika bayrakları ile 1 Mayıs’ı kutladı. Sendika üyelerinin çocuklarının da katıldığı program coşkulu bir şekilde yapılırken, şimdiye kadar hayatını kaybeden işçiler içinde Kur’an-ı Kerim okundu.

Ardından açıklamalarda bulunan Hak-İş Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, ” Hak-İş olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. Salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde; emekçilerin hakkı için, daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi için, sosyal ve ekonomik refah için, sorunların çözümü için taleplerimizi Türkiye'de 81 ilde ve dijital platformlarda sunuyoruz” dedi.

Çelik, işçiler için istediklerini sıralayarak, Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferberliği oluşturulmasını talep ediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR’DE 1 MAYSI COŞKUSU

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı, coşkulu bir şekilde kutlandı.

Resmi tatil olarak ilan edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle, ilçede gerçekleştirilen kutlamalarda işçilerden oluşan gruplar, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) iskelesi önünde toplanarak, atılan sloganlar ile Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürüyüş gerçekleşti.

Saat 11. 00’de başlayan yürüyüşte, geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Meydanı'na sloganlar eşliğinde ve ellerindeki pankartlar eşiğinde yürüdüler. Grupların meydandaki yerlerini almalarından sonra, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Bandırma Emek Platformu Dönem Sözcüsü ve Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İlyas Satırlı yaptı.

Konuşmaların ardından toplanan işçiler, söylenen türküler eşliğinde halay çektikten sonra olaysız bir şekilde dağıldılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Av Tolga Tosun, bazı siyasi parti ve sendika başkanları, bazı sivil toplum örgütlerini temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.