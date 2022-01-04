10 köpeğin saldırısına uğramıştı, 34 günde 9 operasyon geçirdi

Okuldan eve dönerken 10 köpekten oluşan bir sürünün saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, şu ana kadar 9 cerrahi müdahale geçirdi ve yaklaşık 6-7 operasyon daha geçirmesi planlanıyor.

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden ve Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan 12 yaşındaki Enes Koca, okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Yaklaşık 10 köpeğin oluşturduğu bir sürünün saldırısına uğrayan Koca, ağır yaralandı ve Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 12 yaşındaki Enes Koca, 9 cerrahi operasyon geçirdi.

Vücudunun tamamında ısırık izleri bulunan Koca'ya saldıran köpekler, sol bacağında bulunan bir siniri tamamen koparırken, aynı zamanda kafa derisini de yüzdü.

Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulunan Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, Enes’in hayati riski atlattığını, yaklaşık 6-7 operasyon daha geçireceğini söyledi.

“GELDİĞİNDE DURUMU OLDUKÇA AĞIRDI”

Son 2 ayda benzer durumla gelen ikinci çocuk olduğunu hatırlatan Şenel, Bir ay önce bir tane daha gelmişti. Enes de 35 gün önce geldi. Okul dönüşü bir köpek sürüsünün saldırısına uğradığı bizdeki bilgisi.

Geldiğinde durumu oldukça ağırdı. Vücudunun neredeyse ısırılmadık yeri kalmamıştı. Isırıkların yanında asıl derin olan, kafa kemiğinin üst kısmındaki saçlı deriyi koparıp götürmüşler. Yine bacağının arka tarafında da iki tane çok derin yaraları vardı. Bütün yaralar enfekte olmuştu.

Şu ana kadar 9 cerrahi müdahale geçirdi. Küçük yaraların tamamı toplandı. Hayati tehlikeyi atlattı. Bacağının arka tarafındaki yara ile ilgili ve kafasındaki kaybolan saçlı derinin yerine konuşması ile ilgili cerrahi müdahaleler de önümüzdeki süreçte bizim gerçekleştireceğimiz işlemler. Yaklaşık 6-7 tane daha ameliyat gerekiyor” diye konuştu.

“MUHTEMELEN KALICI BİR HASAR OLUŞACAK”

Enes'in yaşadığı saldırı sonucu ciddi ve derin yaralar aldığını belirten Prof. Dr. Şenel,

“Çocuk cerrahisi kliniğimiz ile beraber çocuk ruh sağlığı, çocuk enfeksiyon, fizik tedavi departmanımız, çocuk beyin cerrahisi ve çocuk nöroloji bölümünün de içinde olduğu bir ekip takip ediyor.

Şu anda geldiğimiz noktada, saçlı deri kısmını halledeceğiz. Ama bacağının alt kısmını köpek ısırınca siniri koparmış. Dolayısıyla bacağın alt kısmında bir motor kaybı var.

Yürümesi ile ilgili önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber toparlamaya çalışacağız. Ama muhtemelen kalıcı bir hasarı oluşacak. Yürümesi ile ilgili bir takım cihazlara ihtiyacı olabilir” şeklinde konuştu.

“HAYAT DOLU, NEŞE DOLU BİR ÇOCUKTU”

Bir aydan fazla süredir Enes'in durumunu anbean takip ettiklerini, çocuğunun ve kendilerinin çok ağır bir travma yaşadıklarını vurgulayan anne Ayşe Koca,

“Biz çok ağır bir süreç içerisindeyiz. Aile olarak oğlumun bulunduğu durumdan dolayı çok ağır bir travma geçiriyoruz. Oğlum da aynı şekilde ağır bir travma geçiriyor.

Çok ağır ve uzun bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreci nasıl atlarız bilmiyoruz. Çok da atlatabileceğimizi zannetmiyoruz. Çünkü çocuğumda ağır hasarlar var. Benim çocuğumun ayağa kalkıp yürüyebilmesi çok sıkıntılı bir süreç. Başı yine aynı şekilde.

Benim çocuğum hayat dolu, neşe dolu, yürümeyi, koşmayı, hoplamayı, zıplamayı seven bir çocuktu. Hayat dolu bir çocuktu. Bu hali bizi mahvetti. Çocuğumun tüm yaşam enerjisi bitti. Yemesi uykusu, her şeyi kesildi” ifadelerini kullandı. (İHA)