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10 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM’de

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) 7, Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) 1, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1 milletvekili hakkındaki toplam 10 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

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10 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM’de

HDP’den Van Milletvekilleri Murat Sarısaç’a ait 2, Muazzez Orhan Işık, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Mardin Milletvekili Ebrü Günay’a ait 1’er, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’e ait 1’er dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na havale edildi. DHA

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