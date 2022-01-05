11 yaşındaki çocuk iğrenç olayı anlattı, 58 yaşındaki akrabası tutuklandı

Antalya Manavgat'ta 58 yaşındaki M.I, aynı evi paylaştığı akrabasının 11 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken tacize uğrayan çocuğun annesi, ifadesinde akrabası olan şüphelinin kendisine de tecavüz ettiğini, eşine, kendisine ve kızana şiddet uyguladığını dile getirdi.

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Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan K., ailesi memleketleri Şanlıurfa'dan 3 yıl önce akrabaları olan M.I, ile birlikte Antalya’ya geldi.

Aile, 2 yıl önce de Örenşehir Mahallesi’ne taşındı. M.I, yanındaki A.K ve ailesini çevreye kız kardeşi, eniştesi ve yeğenleri diye tanıttı.

Kiraladıkları bir arazide çilek yetiştiriciliği yapan M.I, A.K.'yi çilek bahçesindeki barakaya gece bekçiliğine gönderirken, kendi de anne ve kızıyla kaldı.

KÜÇÜK YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olay 11 yaşındaki E.K.’nin bir tanıdıklarından yardım istemesi ve yaşadığı olayları anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Tanıdıkları, olayı jandarmaya bildirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çernger Karakoluna bağlı ekiplerin titiz çalışmalarının ardından olay tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

Küçük kızın, M.I’nın sürekli kendisini okşayıp taciz ettiğini söylemesinin ardından ifade için jandarmaya çağrılan anne S.K, babasının dayısının oğlu olan M.I’nın 4 yıl önce kendisine de tecavüz ettiğini, kocasını, kızını ve kendisini öldürmekle tehdit ettiği için kimseye bir şey anlatamadığını ileri sürdü.

S.K. ayrıca M.I’nın kendisine bankadan kredi çektirdiğini, krediyi de ödemediğini ve zor durumda bıraktığını, kendisini, kocasını ve çocuklarını sürekli dövüp darp ettiğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.I’, sağlık kontrolünün ardından da Manavgat Adliyesi’ne çıkarıldı. M.I, hastaneye ve adliyeye götürülürken geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklandı.

Şüphelinin anneye karşı işlediği iddia edilen nitelikli cinsel saldırı ve diğer suçlardan ise tutuklanmasına gerek görülmedi.

M.I., adliyeye getirildiği gibi arka taraftaki mahkum kapısından çıkarılarak Alanya Cezaevine götürüldü. (İHA)

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