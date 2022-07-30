13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
Teröre ağır bir darbe daha indirildi. Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.