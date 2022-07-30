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13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

Yayınlanma: 19:03 - 30 Temmuz 2022 Güncellenme:
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13 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre ağır bir darbe daha indirildi. Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.

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