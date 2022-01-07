14 Boğaziçili öğrencinin davası başladı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınarak haklarında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan 2'si tutuklu 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bugün hakim karşısına çıkıyor.

Hayati ARIGAN

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde saat 09.00'da yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı basın açıklamasına CHP'li milletvekilleri, Özgür Özel, Sevgin Tanrıkulu ve Ali Mahir Başarır ile HDP’li Musa Piroğlu katıldı.

Öğrencilerden Mert Güneş, okuduğu basın açıklamasında, bir yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör olarak atanmasıyla başlayan direnişlerinin aynı kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

“ÖTEKİLEŞTİRME SİYASETİNİN SONUCU”

Açıklamada, “HDP belediyelerine atanan kayyumlar ile Boğaziçine atanan rektörler arasında nasıl fark yoksa, kayyum rektörün inisiyatifiyle kapatılan BÜLGBTİ+ kulübü ile Soylu tarafından her fırsatta hedef gösterilen LGBTİ+'lar nasıl ötekileştirme siyasetinin hedefiyse, Boğaziçi eylemleri nedeniyle tutuklanan arkadaşlarımız ile diğer siyasi tutsaklar da aynı demokrasi sorununun bir sonucu olarak cezaevindeler” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Arkadaşlarımız Berke ve Perit, iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı gösterdikleri cüret yüzünden tam 91 gündür tutsaklar!

* Bugün burada Berke ve Perit için, Selahattin Demirtaş için, Figen Yüksekdağ için, Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik ve Aysel Tuğluk için, tüm siyasi tutsaklar için özgürlük talebimizi haykırıyoruz!

AKADEMİSYEN DE KONUŞTU

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri adına ise Ali Saysel yaptığı açıklamada, bir yıldır hem öğrenciler hem de akademisyenlerin baskıcı uygulamalara maruz kaldığını, anayasal haklarından vazgeçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Saysel, “Hem demokratik özgür özerk üniversite hayalinden hem de öğrencilerimizin, ülkemiz gençlerinin geleceklerinin ellerinden alınmasından vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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