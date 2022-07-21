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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet yangını

Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklette yangın çıktı. Yol ortasında yanan motosiklete itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet yangını

Ayrıntılar geliyor…

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