17 yaşındaki Beyzanur’u trafik canavarı aldı

İstanbul'da park halindeki minibüse çarpan otomobilin arka koltuğundaki lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya hayatını kaybetti. Aile sürücünün ehliyetinin olmadığını iddia etti.

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İstanbul’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı gün Tuzla’da meydana gelen kaza herkesi üzdü. Yan yolda Edirne istikametine seyir halinde bulunan Ali Nadir Şengül’ün kullandığı otomobil, park halindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü ise hastaneye gitmemek için sağlık ekiplerine direndi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarının sonunda sürücü Ali Nadir Şengül, ambulansa bindirildi. Olayda ağır yaralanan bir kişinin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bilgisi edinilirken polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

KAZADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI

Sertkaya, kaza sonrası ön otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsinin ardından aile yakınlarına teslim edilen Beyzanur Sertkaya’nın cenazesinin Gebze’deki Pelitli Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Sertkaya’nın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından video paylaştığı da ortaya çıktı.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIK İÇİNDEYMİŞ

Sertkaya ailesinin 5 kız çocuğundan biri olan lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya’nın kazadan birkaç gün önce küçük yeğenine “Ramazan Bayramı için elbise alacağım. Sen de beğen birlikte alalım” dediği öğrenildi.

‘KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ’

Beyzanur Sertkaya’nın amcası Kemal Sertkaya, kazayı sonradan öğrendiklerini belirterek “İftardan dönüyorlardı. Saat 22.00 civarıydı. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş, ondan şikayetçiyiz. Tam detaylı şekilde bilmiyorum ama otomobil sürücüsü ambulansa da binmek istememiş. Kazada öndeki iki kişiye bir şey olmamış. Arkadakilerden biri yoğun bakımda diğer yeğenime ise Allah rahmet eylesin” dedi.

DHA

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