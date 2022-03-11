1987 kar yağışı nasıldı, ne oldu?

1987’de yaşanan ve “efsane kış” olarak nitelendirilen yoğun kar yağışlı mart ayından sonra en yoğun kar yağışının 10-14 Mart tarihleri arasında görülebileceği son günlerde sıkça dile getirilerek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. 1987 kar yağışında ile 18 saat aralıksız yağmış ve kar kalınlığı 1 metreyi bulmuştu.

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Soğuk hava ve kar yağışının İstanbul'daki etkisi yükselmeye devam ederken, sıkça 1987 kar yağışı ile kıyaslanıyor. 4-14 Mart 1987 yılında etkili olan kar fırtınası nedeniyle İstanbul’da adeta yaşam durmuştu.

1987 YILI KAR YAĞIŞI NASILDI, NE OLDU?

4 Mart 1987 yılında İstanbul’da 10 gün sürecek kar yağışı başlamıştı. Dönemde yer yer bir metreye yaklaşan kar yağışı hayatı felç etti.

Balkanlar üzerinden ülkemize giren soğuk hava nedeniyle 18 saat süren kar yağışı ile yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşmıştı. Hava sıcaklığı ise 9 derecen, -4 dereceye kadar düşmüştü.

Kar fırtınası 14 Mart’ta bitmişti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması 1 ayı bulmuştu.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Tahminlere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ay sonunu bulacak. Uzun vadeli raporlarda ay sonuna kadar aralıklarla kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

Bugün ve yarın gece saatlerine kadar kar yağışının en yoğun etkisini göstermesi bekleniyor. Pazar gecesinden itibaren hava sıcaklıklarının birkaç derece yükselmesi nedeniyle yağışın da kuvveti azalacak.

YENİ HAFTA ORTASINDA SICAKLIKLAR ARTIŞA GEÇECEK

Yeni hafta ortasında hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi beklense de genel sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında kalacak. Türkiye son yılların en soğuk mart ayını yaşamış olacak.