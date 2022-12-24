2 gencin kuyuya atıldığı cinayette gizlilik kararı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde vurulduktan sonra cesetleri su kuyusuna atılan 19 yaşındaki Hasan Akköse ve 17 yaşındaki İsmail Yalçın cinayetinde tutuklu şüphelilerden iki kişinin tahliye edildiği ortaya çıktı. Soruşturması süren dosyaya ilişkin gizlilik kararı alındığı kaydedildi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde ormanlık alanda tüfekle vurularak öldürülen ardından cesetleri su kuyusuna atılan 19 yaşındaki Hasan Akköse ve 17 yaşındaki İsmail Yalçın cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturması devam eden dosyaya ilişkin Acıpayam Sulh Ceza Hâkimliği'nin gizlilik kararı verdiği ortaya çıktı.

Cinayetle bağlantılı olabilecekleri şüphesi ile olaydan sonra gözaltına alınan 9 şüpheliden ikisi savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılmış 7 kişi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştı.

Dosyada tutuklu şüphelilerden iki kişinin daha tahliye edildiği öğrenildi. Akköse ailesinin avukatı Aslı Kutlu Tuncer'in dosyadaki gizlilik kararına itiraz ettiği fakat itirazın kabul edilmediği kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?



Olay; ölen gençlerden İsmail Yalçın'ın Acıpayam'da yaşayan ailesinin 9 Haziran'daki kayıp başvurusu üzerine ortaya çıkmıştı.

Başvurunun ardından Acıpayam Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

İlçedeki kamera kayıtlarını izleyen polis Yalçın'ın arkadaşı Hasan Akköse'nin kullandığı araçla Serinhisar istikametine gittiklerini tespit etti.

5 gündür kayıp olan gençlerin aracı ile Akköse'nin telefonu ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu.

‘9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI'



Gençlerin son görüştükleri kişileri takibe alan polis kısa süre içinde olayın detaylarına ulaştı. İki gencin cinayete kurban gittiğinin tespit edilmesi üzerine daha önce cinayet suçundan hüküm giymiş Mustafa A. ile 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çapraz sorguda cesetlerin Cumhuriyet Mahallesi, Develikuyu Mevkii'nde bir su kuyusuna atıldıkları ortaya çıktı. İş makineleri ile 45 saat süren arama çalışmalarında ekipler kuyunun yıkılma tehlikesine karşın paralel bir hat kazarak 26 metre derinlikte iki gencin bedenine ulaştı.

Yapılan otopside Akköse'nin tüfekle vurularak öldürüldüğü Yalçın'ın ise kaçmaya çalıştığı sırada sırtından vurulduğu belirlendi.

Cesetlerin bir gün ormanlık alanda kaldıktan sonra su kuyusuna taşındığı, kuyuya atıldıktan sonra ateşe verilmek istendiği fakat oksijen yetersizliği nedeniyle cesetlerin yanmadığı daha sonra şüphelilerin toprak ve kaya parçaları ile cesetlerin üstünü kapatmaya çalıştıkları iddia edilmişti.

Yapılan resmi açıklamada 7 şüphelinin ‘Birden fazla kişi ile kasten öldürme' suçuyla tutuklandığı kaydedilmişti.