2022: Erdoğan’ın U dönüşü yılı

2022 yılına diplomasideki U dönüşleri damga vurdu. Suudi Arabistan, Suriye, İsrail ve Mısır ile olan ilişkilerde uzun yıllardır uygulanan politika terk edildi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022'de en büyük diplomasi hamlesi U-dönüşleri oldu…

Yıllardır ilişkilerin kopuk olduğu Suudi Arabistan, Mısır, Suriye ve İsrail ile ekonomik krizin derinleştiği ve seçimlerin yaklaştığı bir dönemde normalleşme adımlarının atılması dikkat çekti.

Mavi Marmara krizi, Türkiye’nin İsrail büyükelçisine yapılan alçak koltuk skandalı gibi olayların ardından ilişkilerin donma noktasına geldiği İsrail ile normalleşme adımları bu yıl atıldı. Özellikle İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un hamleleri sayesinde iki ülke arasında normalleşme başladı.

Mart ayında tarihi bir sayfa açıldı ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye’ye geldi. Herzog ve heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken bu ziyaretten sonra iki ülke arasında pozitif mesajlar arka arkaya geldi.

Erdoğan Eylül ayında New York’ta da dönemin başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Bu görüşmelerin ardından ise iki ülke büyükelçi atamalarını yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN’LA KARŞILIKLI ZİYARETLER

Bu yılın en keskin dönüşü ise Suudi Arabistan’la gerçekleşti… Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın 2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yaşamını yitirmesi sonrasında gerilen ipler bu yıl yumuşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl Suudi Arabistan’a giderek daha önce Kaşıkçı cinayetinde suçladığı Riyad yönetimiyle bir araya geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Nisan ayında bir araya gelen Erdoğan Haziran ayında Selman ve heyetini ağırladı.

Bu görüşmelerde ekonomik iş birliği ile ilgili adımlar atıldı. İki isim Kasım ayında da G20 Zirvesi’nde bir araya geldi.

DÜNYA KUPASI’NDA TOKALAŞMA

Bu yılın en önemli etkinliklerinden biri ise Katar’da düzenlenen Dünya Kupası oldu… Dünya Kupası’nın açılış törenine katılan ve final maçını da yerinden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yaptığı hamlelerle gündem oldu.

Turnuvanın açılış törenine katılan Erdoğan, Mısır’daki Müslüman Kardeşler rejimini devirdiği için kendisine “Darbeci Sisi” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ayaküstü görüştü. 2013’te meydana gelen askeri darbe sonrasında Erdoğan Sisi’ye “tiran”, “katil” ve “darbeci” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık kullandığı Rabia da o dönemde ortaya çıkmıştı.

YILIN SON SÜRPRİZİ: SURİYE

Yılın son sürprizi ise Türkiye ile Suriye arasında resmi görüşmelerin başlamasıyla oldu… 10 yılı aşkın bir süredir gerilimin yüksek olduğu ve askeri operasyonların da gerçekleştiği iki ülke arasında 11 yıl sonra Suriye ile ilk resmi temas yılın son haftasında geldi.

Daha önce de iki ülke arasında kapalı kapılar arkasında bazı görüşmelerin gerçekleştiği açıklanırken kamuoyu önünde ilk kez iki ülkeden üst düzey isimler Rusya’nın arabuluculuğuyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya geldi. Bu görüşmede Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı.

Böylelikle yıllardır husumetin devam ettiği bir ülke ile daha normalleşme adımları atılmış oldu.