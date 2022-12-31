2022: Kuyrukta başladı, kuyrukta bitti…

Corona virüs önlemleri ve HES kodu nedeniyle 2021 yılında kuyrukta beklemeye alışan Türk halkı, 2022 yılında ekonomik kriz nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. İşte yağdan ekmeğe, sosyal yardımdan emekliliğe hastaneden bankaya memleketin kuyruktaki hali...

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Ekonomik kriz derinleştikçe, kuyrukların uzadığı bir yıl oldu. Dar gelirli başta ekmek, yağ, et başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerini indirimli almak için 2022’de sırada daha fazla bekledi. Maaşı yetmeyen emekli promosyon, arabası olan zamsız akaryakıt sırasına girerken, parası değerlenen Türkiye’ye akın etti. Kuyruklarla geçen bir yıldan yansıyanlar şöyle:

KIYMA KUYRUĞU

Kasapta kıymanın kilo fiyatı 150-200 liraya yükselince vatandaşlar da kıymanın kilosunu 89 liradan satan Et ve Süt Kurumu’nun önünde kuyruklar oluşturdu. Bir kilo eti, daha ucuza alabilmek için işinden izin alıp gelen, sabah mesaisini bitirip ikinci işine gitmeden tek molasını et kuyruğunda geçiren, 75 yaşında olup taburesini alarak sıraya girenler var…

ZAM GELİYOR KUYRUĞU

Benzin ve motorine yapılacak dev zammın öncesinde yurdun birçok noktasında akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu.

EKMEK KUYRUĞU

Büyükşehirler de ve Anadolu’nun birçok kentinde ekmek fiyatları 5 lira olunca, vatandaş daha ucuza yiyebilmek için halk ekmek büfelerinin önünde her gün kuyruğa girdi.

YAĞ KUYRUĞU

Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkı yanı sıra Rusya – Ukrayna savaşı, ayçiçek yağının stoğunu ve fiyatlarını etkiledi. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı vatandaşlar marketlere akın etti.

YARDIM KUYRUĞU

500 TL aile sosyal destek yardımını alabilmek için Şanlıurfa’nın Emniyet ve vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

MUAYENE KUYRUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve büyük hastaneler açmakla övünürken, vatandaşlar muayene olmak için uzun kuyruklarda bekledi.

TIR KUYRUĞU

Rusya-Ukrayna savaşı Türk taşımacılığına büyük sekte vurdu. Savaş nedeniyle Ukrayna üzerinden yapılan tüm transit taşımalar Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunlaştı. Bu yoğunluğu ne Sarp Sınır Kapısı, ne Gürcistan'ın içindeki gümrükler ne de Rusya'daki gümrükler kaldırabilidi. Türk TIR'ları büyük mağduriyet yaşadı.

PROMOSYON KUYRUĞU

Para enflasyonla pul olunca emekliler bankalardan promosyon yeniletmeye başladı. Bankaların emekli maaşlarını kendilerine getiren emeklilere 3 yıl kalma koşulu ile verdikleri promosyon miktarı emeklileri 2022’de kuyruğa soktu.

İNDİRİM KUYRUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SÖZCÜ’nün haberlerinden sonra Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 30-40 indirim yapılması için talimat vermişti. Geçim sıkıntısıyla boğuşan ve her geçen gün alım gücü dip yapan yüz binlerce vatandaş marketlere akın etti.

HER ŞEY UCUZ CEP TELEFONU İÇİN

Ucuza cep telefonu satın almak için Türkiye’den Gürcistan’a gidenlerin sayısı 2022’de arttı. Yeni yılda yurt dışına çıkış harcının 150 TL’den 300 TL’ye çıkacak olması ve yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle yılbaşı öncesinde Sarp Sınır Kapısı'na akın edenler, kapıda uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.



ECZANE KUYRUĞU

Ekonomik kriz 2022 yılında ilaç sıkıntısına yol açtı. Yeni yıla girerken 585 ilaç stokta yok, 522 ilaç sınırlı gönderiliyor. Özellikle çocuk antibiyotikleri, ateş düşürücü şuruplar, mevsimsel grip şurupları, öksürük şuruplarında sorun artarak devam ediyor.

DEĞERSİZ TL KUYRUĞU

Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlanmasıyla birlikte alışveriş için Edirne'ye akın etti. Türk Lirası’nın değerinin tarihi dip seviyesi olmasını fırsat bilen Bulgarlar araçlarının bagajlarını doldurarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluşturdu.

EYT KUYRUĞU

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından işlem yapmak, bilgi almak isteyen vatandaşlar, SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SU KUYRUĞU

Büyükşehirlerde yaşayan ancak damacana su fiyatlarından şikayetçi olanlar hafta sonları uoğal kaynak sularını bedavaya bidonlarına doldurmak için kilometrelerce kuyruk oluşturup saatlerce sıra bekliyor.

TAKSİMETRE KUYRUĞU

İstanbul’da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda bu yıl birkaç kez kuyruk oluşturdu.

KÜTÜPHANE KUYRUĞU

2022 yılında kuyruklar literatürüne Şanlıurfa'dan ‘çanta kuyruğu’ girdi. Sınavlara hazırlanan gençler, sabahın erken saatlerinde kütüphanede yer kapabilmek için çareyi çantalarını sıraya koymakta buldu.

HIRKA-İ ŞERİF KUYRUĞU

Pandemi nedeniyle iki yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerif 2022’de yeniden ziyarete açıldı. Kutsal emaneti ziyarete gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

TALİH KUŞU KUYRUĞU

Milli Piyango özelleştirilip Demirören Grubuna geçince, yılbaşı çekilişine ilgi azalmış olsa da vatandaş, Nimet Abla gişesinde kuyruğa girmeye devam ediyor.