29 ilde FETÖ’ye sınav operasyonu

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ'nün sınav sorularını çalmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; 59 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde, yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmak suretiyle operasyon yapıldı.

ASTSUBAYLIK SINAVI SORULARINI DA ÇALMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 9 şüpheli, 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubaylık Sınavı’nda, sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli ile soruları dağıtan 2 şüpheli, 2009 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubaylık Sınavı’nda, sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli ile soruları dağıtan 1 şüpheli olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. (DHA)

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