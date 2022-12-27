30 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?

2022 yılına veda ederken yılın son gününde işlerini tamamlamak isteyenler başta 30 Aralık tarihinin tatil olup, olmadığını araştırıyor. Yılın ilk resmi tatili de 1 Ocak günü olacak ancak pazar gününe denk geliyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 30 Aralık ve 31 Aralık tarihi tatil olarak kabul edilmiyor.

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31 Aralık Cumartesi gününü 1 Ocak Pazar gününe bağlayan gece tüm dünyada 2023 karşılanacak. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne babalar merak ediyor: 30 Aralık Cuma resmi tatil mi? 30 Aralık resmi tatil takvimi içerisinde yer almadığı için, okullar açık olacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

30 ARALIK TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil değil.

YILBAŞI AĞACI NEDEN SÜSLENİR?

Noel ağaçları Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir. Günümüzdeki Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ortaçağda Adem ve Havva'yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı. Adem ve Havva yortusunda (24 Aralık günü) Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon'daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı. Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu. 16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.