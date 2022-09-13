30 milyon emekli açlık sınırında

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, aileleriyle birlikte 30 milyona yaklaşan emeklilerin tamamının açlık sınırında olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

■ Cem YILDIRIM

Ekonomik krizde hala asgari ücretin altında maaş alan yüzbinlerce emeklinin çığlığı duyulmuyor. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, emeklinin enflasyon karşısında ezilmeye devam ettiğini belirtti. TÜİK'in 30 milyona yakın emekliyi kandırdığını söyleyen Hürkardeş şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

■ Yandaş TÜİK yetkilileri hiç sıkılmadan biz milyonlarca emekliyle ve milyonlarca çalışanla alay edercesine, gerçek enflasyon rakamları yerine saray iktidarının istediği hayali rakamları açıklıyor. TÜİK'e göre, Ağustos'ta enflasyon, aylık bazda %1,46, yıllık bazda ise %80,21 olmuş. Hangi marketin veya pazarın rakamlarına göre, bu sonuca ulaştıklarını bilmiyoruz.

■ Açıkladıkları bu rakamların, bizim alışveriş yaptığımız çarşılarla, marketlerle, pazarlarla bir ilişkisinin olmadığı ortada. Çünkü çarşı pazar fiyatları, dövizin yükselişi, fiyatların kontrolden çıkmışlığı, temel gıdalara, petrol ürünlerine, doğalgaz ve elektriğe yapılan akıl ve vicdan dışı zamlar ortada…

■ AKP iktidarı 20 yılda ekonomiyi iflas ettirdi. Talan ve rant düzeni kurarak, kendilerinin ve yandaşlarının, servetlerine servet kattılar. Gerçek enflasyon ve hayat pahalılığını, döviz darboğazını, açlık ve yoksulluğu gizleyerek, TÜİK aracılığı ile halkı aldatıyorlar. Umut tacirliği yapıyorlar.

■ İktidar, izlediği ekonomik politika ile, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptı. Bankaların karı %505 olmuş. Aileleriyle 30 milyona yaklaşan emeklilerin tamamı, açlık sınırında ve perişan durumda ve hiçbir yardım ve sosyal tedbir uygulanmıyor. Milyonlarca kamu çalışanı ve işçiler yoksulluk içindeler. Esnaf, çiftçi, köylü borç ve icra batağında.