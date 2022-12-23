4 çocuğu ile umut yolculuğunda ormanda kayboldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde umut yolculuğuna çıkan ve göçmenlerden ayrılarak 4 çocuğu ile ormanda kaybolan Filistinli göçmen kadın ve çocuklarını jandarma buldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Köyü ormanlık alanda 4 çocuğu ile kaybolduğu ortaya çıkan Filistinli kadını jandarma ekipleri buldu.
Dün gece yarısı meydana gelen olayda Yokuşbaşı Mahallesi ile Kızılağaç Köyü arasındaki ormanlık alanda bulunan Filistinli kadın ve 4 çocuğu polise teslim edildi. Göçmen kadının İstanbul'dan bir grup ile Bodrum'a geldiği öğrenildi.
Göçmenler ifadeleri alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmenlerin bir grup göçmen ile geldikleri ve ormanlık alanda birbirlerine kaybettikleri belirtildi. Göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.