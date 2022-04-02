4 ilçede orman yangını! 2’si sürüyor

Şiddetli lodosun etkili olması nedeniyle orman yangını riski artarken, 4 farklı ilçede orman yangınıyla mücadele edildi. Manisa'nın Soma ve İzmir'in Bergama ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Manisa'nın Akhisar ve Çorum'un Kargı ilçelerindeki yangınlar sürüyor.

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Orman Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye'nin 4 farklı noktasında orman yangınları gerçekleştiğini duyurdu.

Manisa'nın Soma ve İzmir'in Bergama ilçelerinde orman yangınlarının kontrol altına alındığı belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ve Çorum'un Kargı ilçelerinde orman yangınlarının devam ettiği bildirildi.

BAYRAMİÇ YANGINI KONTROL ALTINDA

Dün öğle saatlerinden sonra başlayan ve bu sabaha kadar süren Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki yangın da kontrol altına alındı. Bayramiç Belediyesi, “Kazdağları Dağoba bölgesindeki yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ise “Bizleri oldukça üzen Kaz Dağlarımızdaki yangın, kontrol altına alındı. Bu süreci yakından takip eden Valimiz İlhami Aktaş, Kaymakamımız Alper Taş, Orman Bölge Müdürümüz Enver Demirci’ye, canla başla mücadele eden orman ile itfaiye ekiplerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

ŞİDDETLİ LODOSTA ORMAN YANGINI RİSKİ

Orman Genel Müdürlüğü, “Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek” uyarısında bulunmuştu.

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