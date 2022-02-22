40 yıl önceki gazete ilanının arkasından film gibi hikâye çıktı

Denizli’de 22 yaşında evden kaçan babası Erhan Özcan’ın gazete ilanıyla arandığını öğrenen Emre Özgür Özcan, bu ilanı sosyal medyada paylaştı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan paylaşımın arkasından film gibi bir hikâye çıktı.

Selami AYDIN

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İstanbul'da bankacılık sektöründe çalışan Emre Özgür Özcan, babasının gazete ilanıyla arandığı görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan paylaşımın ardından film gibi bir hikâye çıktı.

40 YIL ÖNCEYE DAYANAN HİKÂYE

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Erhan Özcan, 1983 yılında henüz 22 yaşındayken babası ile iş meselesi yüzünden tartışarak evden ayrıldı.

Ege kentlerinde hesap makinesi pazarlama işinde çalışan Özcan, Afyon'da üzerinde kendi resminin bulunduğu bir gazete ilanına rastladı.

‘Sevgili oğlumuz Erhan Özcan; 8 Kasım 1983 günü Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünde sınavın var. Katılmanı istiyoruz. Ailen' yazılı ilandan sonra Denizli'ye gelen Özcan sınava girdi.

SINAVI KAZANDI MEMUR OLDU



Geçirdiği bir kaza sonrası yüzde 41 engelli olan Özcan'ın ailesinin bakanlık tarafından engelliler için açılan memurluk sınavına girmesi için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Çocuklarına ulaşamayan ailenin gazeteye ilan verdiği anlaşıldı. Otobüsle Denizli'ye geçen Özcan bütün gece ders çalışarak ertesi gün hayatını değiştirecek sınava girdi.

Sınavı kazanan Özcan, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yıllarca çalıştıktan sonra emekli oldu.

İLANLA HAYATI DEĞİŞTİ

O dönem yaşadıklarını anlatan Erhan Özcan, “Evi terk ettim. İzmir merkezli bir şirkette hesap makinesi pazarlama işi yapıyordum. Pazarlama için Afyon'dayken gazetede fotoğrafımın bulunduğu ilanı gördüm. Ailem sınava girmem için bana ulaşamamış ve ilan vermiş. Gece otobüsle hemen Denizli'ye geldim. O gece hiç uyumadım, ertesi gün sınava girdim. Sınav iyi geçmişti, bir ay sonra da memurluğu kazandığım açıklandı. Göreve başladım. Yıllarca Milli Eğitim'de memur olarak çalıştım. 2000 yılında emekli oldum” diye konuştu.

EV TAŞIRKEN İLANI BULDU, PAYLAŞTI



Gazete ilanını yıllarca sakladığını söyleyen Özcan, “İlanı saklıyordum. Ev taşırken eşyaların arasından bu eski ilan çıkmış. Oğlum sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı yapan Emre Özgür Özcan ise başlığında ‘Babamın 22 yaşında evden kaçması, dedemlerin babama haber vermek için gazeteye ilan vermesi' ifadelerini kullandı.

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