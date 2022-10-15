41 madenci için eylem: Ders çıkarılması gerekirken göz yumuldu

Bartın'da hayatını kaybeden 41 madenci için İstanbul'da basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada "Hazırlanan raporlara rağmen işçinin canını patronların kasalarından daha değersiz bularak göz yuman, denetlemeyen, engellemeyen bakanlık ve siyasal iktidar bu katliamın sorumlusudur" denildi.

Fırat FISTIK

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Bartın’da hayatını kaybeden 41 madenci için Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri İstanbul Kadıköy’de eylem yaptı.

“SİYASAL İKTİDAR BU KATLİAMIN SORUMLUSUDUR”

“Artık yeter diyor, isyan ediyoruz” başlıklı açıklamada, “Hazırlanan raporlara rağmen işçinin canını patronların kasalarından daha değersiz bularak göz yuman, denetlemeyen, engellemeyen bakanlık ve siyasal iktidar bu katliamın sorumlusudur.” denildi.

Açıklamada, madencilerin kaderi haline getirilmeye çalışılan ölümlerin önlenebilir olduğuna dikkat çekilerek “Yıllardır defalarca dile getirdiğimiz, meydanlarda haykırdığımız, ‘kader değil, fıtrat değil, kaza değil, cinayet’ sözü ne yazık ki 41 madencinin canına mal olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Daha fazla kâr için dayatılan “üretim zorlaması” ile işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin göz ardı edilmesinin özellikle madencilik sektöründe büyük katliamlara yol açtığı vurgulandı. Metan gazının patlamaya neden olacak sınır değerleri aşmasının temelinde de ‘üretim zorlaması’ olduğu savunuldu.

“DERS ÇIKARILMASI GEREKİRKEN GÖZ YUMULDU”

Tarihin en büyük iş cinayeti olarak nitelenen 301 madencinin hayatını kaybetti Soma faciasında tek bir tutuklunun kalmadığı hatırlatyılan açıklamada, “301 işçinin canının sorumlusu olarak kimsenin hesap vermediğinin, tek bir idarecinin bile görevden alınmadığının, iktidar sahiplerinden tek bir sorumlunun dahi istifa etmediğinin tanığıyız. Öfkeliyiz çünkü tarihinde çokça kitlesel iş cinayeti bulunan Türkiye Taşkömürü İşletmesi'nde bunlardan ders çıkarılması gerekirken, işçilerin insanca yaşam talebini kar hırsına kurban etmiş AKP-MHP iktidarı bu katliama bilerek göz yummuştur.” denildi.

“FITRAT DEMAGOJİLERİ YAPANLAR EMEKÇİLERİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR”

Açıklamada şöyle denildi;

* Açlık, işsizlik, hayat pahalılığı, sömürü ile her anımızı cehenneme çevirenler, itiraz edenleri, eleştirenleri, karşı çıkanları baskı ve şiddet ile bastırmaya çalışanlar bu katliamın sorumlusudur. Şimdi bir kez daha, Soma'daki ve çalışırken ölen yüzlerce işçinin ahı yerde dururken, Amasra'ya giderek gösteri yapan, gerçek yüzlerini gizleyen, her zamanki maskelerini takan, fıtrat demagojileri yapanlar emekçileri kandırmaya çalışıyorlar. 41 madenci kardeşimizin canına mal olmuş bu ihmali örtmek için dezenformasyon yapmakla meşguller. Patlamanın nedeni konusunda tıpkı Soma'da yaşandığı gibi “trafo patlaması” yalanının ifade edilmiş olmasını, gerçeğin örtülmeye çalışılmasını, aynı filmi izlemeyi kabul etmiyoruz.

* Sadece madenlerde değil, tüm işkollarında işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin göçük altında olduğunu yıllardır söylüyoruz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile işçileri piyasanın insafına bırakan bu düzenin değiştirilmesi gerektiğinin yıllardır mücadelesini veriyoruz.

* Hayatımızı cehenneme çeviren, ölülerimizin üzerinde şatafatlı saraylar, gökdelenler, yollar, madenler inşa edenlere, her ay bir Soma’yı bize yaşatanlara tahammülümüz kalmadı artık. Artık yeter diyoruz.

* Emeğimiz, haklarımız, hayatlarımız ve geleceğimiz için yeter diyoruz. Tüm işçileri, emekçileri, kendine insanım diyen herkesi sesini sesimize, gücünü gücümüze katmaya; artık yeter insanca yaşamak istiyoruz demek için harekete geçmeye çağırıyoruz.”

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