Göçmen kaçakçısı Türk kaptana tarihi ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy (Kos) Adası’na 4 metrelik sürat teknesi ile göçmenleri kaçırırken batıran ve iki küçük çocuğun ölümüne neden olan 51 yaşındaki Türk kaptan M.Z. ye tarihi ceza verildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi yakınlarından 4 Kasım 2015 tarihinde saat 23.35 sıralarında 4 metrelik sürat teknesine bindirdiği 10 Suriyeli ve 5 Iraklı göçmeni 6 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na geçirirken adaya 1 mil kala aşırı hız ve yük nedeniyle teknenin batması sonucu meydana gelen olayda 13 göçmen kurtarılmış 4 ve 3 yaşlarındaki iki Suriyeli çocuk yaşamlarını yitirmişti. 4 yaşındaki Suriyeli çocuk bulunmuş, 3 yaşındaki kardeşi ise tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Olaydan sonra İstanköy Adası'na götürülen göçmenler arasında bulunan 51 yaşındaki Türk kaptan M.Z.'nin 4 yıl süren yargılanması Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nde sona erdi. M.Z. ‘nin mahkemede tekneyi kendisinin değil bir Suriyelinin kullandığı yönündeki iddiaları kabul edilmedi.

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