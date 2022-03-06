5’li müteahhit sorusu yanıtsız kaldı; CİMER topu KİK’e, KİK ise arama motoruna attı…

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap; Limak, Kalyon, Kolin, Makyol ve Cengiz Holding’e verilen kamu ihalelerini, yapılış şekli ve usullerini, güncel tutarlarını CİMER aracılığıyla sordu. CİMER, milletvekilinin sorularını Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) link adresini vererek yanıtladı. KİK ise “Arayıp kendiniz bulun” cevabını verdi.

Ali Ekber ERTÜRK

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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, iktidara yakın 5'li müteahhit grubu Limak, Kalyon, Kolin, Makyol ve Cengiz Holding'e verilen kamu ihalelerini, bu ihalelerin yapılış şekli ve usullerini ayrıca verilen ihalelerin güncel tutarlarını CİMER aracılığıyla sordu.

Kamu İhale Kurumu, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap sorularına, “Kurumumuz veri tabanında ihalelere ilişkin bilgiler, idareler tarafından bildirildiği ölçüde kayıt altına alınmakta ve ‘ekap.kik.gov.tr’ adresinden, belirlenen kriterlere göre sorgulama yapılarak 4734 kapsamındaki ihaleler ile istisna ve kapsam dışı ihalelere ilişkin detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda ‘ekap.kik.gov.tr’ adresinden başvurunuza ilişkin konu ile ilgili arama yaparak istemiş olduğunuz bilgilere ulaşabilirsiniz” diye cevap gönderdi.

KASAP: MANİDAR DURUM

Konu ile ilgili açıklama yapan Ali Fazıl Kasap, “En fazla devlet ihalesi alan bu şirketlerin almış olduğu ihalelerin kamu ihale kurumu tarafından yanıtlamaması yasama üyesi olan bir milletvekilinin sorularına cevap verilmemesi manidardır” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gibi devletin kurumlarının da milletvekillerinin sorularına link gönderdiğini belirten Kasap, şunları söyledi:

– 5'li çete diye anılan ve Türkiye'de devlet ihalelerini alanlar arasında ilk 10'a giren bu şirketlerin kaç ihale aldığı, hangi usulle ihaleye girdiği ve hangi tutarlara bu ihaleleri aldığı gizlenmek isteniyor. Genellikle 21/b yani olağanüstü durumlarda tercih edilen yöntemle bu ihaleler veriliyor.

– EKAP üzerinden bu şirketlerin almış olduğu ihalelere tek tek ulaşmak mümkün değil. Kamu İhale Kurumu da bu bilgileri vermek istemiyor. Şeffaflıktan uzak bu durum kabul edilebilir değildir. Milletinin verdiği vergilerin Türkiye'de sadece devlet eliyle 5 şirkete peşkeş çekilmesi ve bu ihalelerin milletten gizlenmesi adrese teslim bir şekilde devletin 5 şirket eliyle nasıl batırıldığının da bir göstergesidir.