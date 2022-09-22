6 ilde sağanak… Yine ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı! Meteorolojiden 17 ile uyarı

Yaz aylarının sona ermesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde havalar soğudu, yağışlar etkisini göstermeye başladı. 6 ilde etkili olan sağanak yolları göle çevirdi, birçok ev ve iş yerini su bastı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil en az 17 ilde sağanak yağış uyarısında bulundu. 3 ilde ise sel tehlikesi bulunuyor.

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Sağanak yağış yine hayatı felç etti. Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Civelek Köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış ele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile sokaklar su ile kaplandı, ekili alanlar ise zarar gördü.

Belediye ekipleri yağış nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Civelek Köyü Muhtarı Ömer Kara, “Yağış nedeniyle ulaşımda sıkıntı var. Burada gölet oluştu. Araçlar geçmekte zorlanıyor. Vatandaşların duvarları yıkıldı, su şebekeleri zarar gördü. Dolu şeklinde gelen yağış sele dönüştü” dedi.

OSMANİYE’DE SAĞANAK

Gece saatlerinde başlayan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ SULAR İÇİNDE KALDI

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD’a bağlı ekipler, bölgede su baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı.

Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonu, su baskınında zarar gördü, hemen yanında bulunan bir iş yeri önündeki çok sayıda araç suyun içinde kaldı.

Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı.

BARTIN’DA KÖPRÜ DE ÇÖKTÜ

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Aydoğmuş köyündeki derenin taşması sonucu Çayaltı köyündeki Karadeniz sahil yolu inşaatındaki şantiyeye ait demir atölyesi ve kullanılmayan 1 evi su bastı.

Aydoğmuş köyü Dere Mahallesi’nde geçici demir köprü yıkıldı. İl Özel idare ekipleri ise yıkılan köprüde çalışmalara başladı.

Dereden akan çamurlu suyla Ovatekkeönü köyünde denizin rengini değişti. Dereden gelen ağaç parçaları kumsala vurdu. Vatandaşlar ise odunları topladı.

KAYSERİ’DE EVLERİ SU BASTI

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu.

Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Su birikintilerinin olduğu yollarda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etti.

ARDAHAN’DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Ardahan’da akşama doğru başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ani ve şiddetli yağış dolayısıyla Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ile yolda yürüyen vatandaşlar, su birikintileri ve sağanak dolayısıyla zor anlar yaşadı. Vatandaşların bazıları da binaların çatılarının altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

BOLU’DA YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA KADAR ETKİLİ OLACAK

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oluyor. Bölgede gece başlayan sağanak ve sis, gün içinde de etkisini sürdürdü.

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteorolojik tahminlere göre, sis ve yağışın, bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

HATAY’DA YOLDA GÖÇÜK

Erzin ilçesinde etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde Karıncalı Yaylası’na giden yolda göçük meydana geldi. Şans eseri hiçbir aracının zarar görmediği göçükte, yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca yoldan geçen içme suyu şebekesi de hasar gördü. Yolun onarımı ve kesilen içme suyunun bölgeye yeniden verilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

İSTANBUL DAHİL EN AZ 17 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23-29 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini paylaştı.

Buna göre mevsim normalleri altında seyredecek hava sıcaklıklarının Pazar günü batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

3 İLDE SEL TEHLİKESİ

Yarından itibaren bazı illerde yağış beklendiği, buna bağlı olarak sel tehlikesi bulunduğu da belirtildi.

Yağışların; Osmaniye, K. Maraş’ın batısı ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL DAHİL EN AZ 17 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Adana, Antalya, Hatay, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Gaziantep için sağanak yağış uyarısı yapıldı.