6 lider 3. kez bir arada! Masada kritik konular var

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi üçüncü kez bir araya geldi. Kritik konuların ele alınacağı toplantı öncesi dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.

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6 muhalefet partisi, Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde üçüncü toplantıyı gerçekleştiriyor.

BÖCEK ARAMASI YAPILDI

Kritik toplantı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Toplantının yapılacağı salonda dinlemelere karşı böcek araması yapıldı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde başlayan toplantıda masaya yatırılacak en önemli konuları; seçim güvenliği, ekonomi, dış politika ve sığınmacılar oluşturulacak.

Toplantının sona ermesinin ardındansa liderlerden ortak bir açıklama yapılması bekleniyor.

2. TOPLANTIDA NE KARAR ALINMIŞTI?

Altı muhalefet lideri 27 Mart’ta ikinci kez bir araya gelmiş ve ‘aynı kararlılıkla işbirliğine devam' açıklaması yapmıştı.

Cumhur İttifakının hazırladığı seçim düzenlemesi için ‘siyasi mühendislik' benzetmesi yapılırken, Millet İttifakı’nın yoluna aynı kararlılıkla devam edeceği belirtilmiş ve “Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız” denilmişti.

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