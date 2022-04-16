639 saat görüntü izleyen polis provokatörleri yakaladı

Diyarbakır’da Nevruz kutlamalarında terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri ile terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını taşıyan ve polise saldırıda bulunduğu belirtilen şüpheliler 639 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle tespit edildi.

Özgür CEBE

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Nevruz kutlamaları sırasında polise taşlı ve molotoflu saldırılarda bulunarak kentte provokasyon girişiminde bulundukları iddia edilen kişilere yönelik Diyarbakır Başsavcılığının talimatıyla operasyon yapıldı.

Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu 101 kameraya ait 639 saatlik görüntü izlendi.

75 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntülerde 101 şüphelinin açık kimlik bilgileri ve ikamet adresleri tespit edildikten sonra alınan mahkeme kararıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polis araçları taşlayarak kentte provokasyon girişiminde bulunan aralarında PKK'nın şehir yapılanması YPS içinde yer aldıkları belirtilen şüphelilerin de bulunduğu 75 kişi yakalandı.

TÜFEK KRİMİNAL İNCELEMEYE ALINDI

Operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, bu tüfeğe ait 1 adet şarjör, 30 fişek, 1 adet G-3 Piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 6 adet şarjör ile 259 fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ele geçirilen otomatik tüfekler, Kriminal Polis Laboratuarında balistik incelemeye alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

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