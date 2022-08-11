67 yıldır bitmeyen dava köylüleri isyan ettirdi: Sınırımız yok, tapumuz yok

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Serinköy Mahallesi sakinlerinin başı 67 yıldır bitmeyen dava nedeniyle dertte. 1955 yılında 3 bin dekar arazi için açılan bir davanın sonuçlanmaması nedeniyle evlerinin, tarlalarının tapularını alamadıklarını belirten mahalle sakinleri, 'Sınırımız yok, tapumuz yok. Hiçbir devlet desteğinden faydalanamıyoruz" dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Serinköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Daha önce yol ve içme suyu şikâyetlerini dile getiren Serinköy Mahallesi'nin, sakinleri Arık'a tam 67 yıldır bitmeyen bir dava nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.

“SINIRIMIZ YOK”

Bir vatandaşın 3 bin dekarlık bir arazi için açtığı davanın 67 yıldır sonuçlanmaması nedeniyle mahallenin sınırlarının belirsiz olduğunu ve tapularını alamadıklarını belirten vatandaşlar, “Burası tınne kötü. Sınırımız yok. Ne Yeşilhisar'a bağlıyız ne Yahyalı'ya… İşletmemiz var ama kredi kullanamıyoruz. Hayvansal kredi çekemiyoruz. Çünkü sınırımız yok, tapumuz yok. Tarımsal desteklerden de faydalanamıyoruz. Elma bahçelerimiz var tarım sigortası yaptıramıyoruz” sözleriyle tepki gösterirdi.

Serinköy'ün haritada yerinin olmadığını belirten bir vatandaş da, “Camimiz var, okulumuz var, muhtarlığımız var ama haritada yerimiz yok. Sağlık ocağı yapıldı. Sağlık Bakanlığı'na devri yapılacaktı ama tapusu olmadığı için yapılamadı atıl kaldı, şimdi muhtarlık olarak kullanıyoruz” dedi.

“KIRMIZI ET ZENGİN ÜRÜNÜ OLDU”

Vatandaşlar CHP Milletvekili Arık'a besicilerin sorunları konusunda da şikayetlerini anlattı. Maliyetlerin arttığını, vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirten bir koyun yetiştiricisi, kendilerine bin 500 liraya mal olan bir koyunu kurban bayramında bin 200- bin 300 liraya satamadıklarını belirterek, “Şu anda da ette yüzde 25 indirim yaptı, sağ olsun. Kesim de yok. Zaten tüketen de yok. Kırmızı et artık zengin ürünü oldu, lüks oldu. Aslında kırmızı etten ÖTV alınması lazım. Alt tabaka tüketemiyor, zengin tüketiyor” diye konuştu.

“SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ”

Sorunların farkında olduklarını belirten CHP Milletvekili Çetin Arık, sorunların çözümü için iktidarların önceliklerinin önemli olduğunu ifade ederek, “Bizim önceliğimiz rant değil, halk… Eğer iktidarlar tercihlerini ranttan yana değil de üretenden; yandaş müteahhitlerden yana değil de halktan yana kullanırsa çözülmeyecek sorun yok. Biz bu sorunları çözeceğiz. Az kaldı, geliyor gelmekte olan” diye konuştu.

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