6’lı masadan korkuyor dağıtmak için saldırıyor

Oğuz Kaan Salıcı, muhalefet bloku için ‘curcuna masası’ benzetmesi yapan Erdoğan’ın niyetine ilişkin bu tespiti yaptı. “Altılı masa soğukkanlılıkla yoluna devam ediyor” dedi...

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6'lı masayla ilgili ‘curcuna masası, o masadan birkaç aday çıkar' sözlerine tepki gösterdi. Salıcı, “O masadan o kadar çok korkuyorlar ki, dağıtabilmek için sürekli saldırıyorlar. Bu masa, Genel Başkanların soğukkanlılığı ve sağduyusu ile yoluna devam ediyor'' dedi.

Ülkede artık KPSS'nin bile yapılamadığına dikkat çeken Salıcı, şöyle devam etti: “AKP masayı dağıtamaya çalışıyor, aksi taktirde iktidarının sona ereceğini, küçük ortağı MHP'yi kurtaramayacağını, Vatan Partisi'nin Büyük Birlik Partisi'nin desteğinin yetmeyeceğini görüyor. Onun için Türkiye'yi normalleştirmek ve düze çıkarmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurulan 6'lı masaya yönelik ciddi saldırı içindeler. 20 yıldır iktidardalar. Vatandaş 20 yıldır, Cumhuriyet tarihi boyunca kimseye vermediği uzun bir yetki verdi. Bugün ise yetkiyi veren vatandaş bin pişman… 20 yılın sonunda bu ülkede adaletli bir KPSS bile yapılamıyor. Bırakın yatırım yapmayı, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini ilgilendiren bir sınav bile yapamıyorlar.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masa için “Orada 6 kişi var, masanın altında da bir tane, toplam yedi. Her kafadan bir sesin çıktığı curcuna masasından bir değil, birkaç aday çıkar. Seçime 10 ay var kendilerine güvenseler adaylarını ilan ederlerdi'' demişti.

6'lı masa altıncı kez toplanıyor

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 21 Ağustos günü toplanacak olan 6'lı masa için hazırlıklar sürüyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, yasal mevzuat, Anayasa, ekonomi, bürokrasi gibi konularda hazırlanan raporlar liderlere sunulacak. 6 lider, seçim tarihi resmileşip, YSK da seçim takvimini açıkladıktan sonra, Cumhurbaşkanı adayını ilan edecek.