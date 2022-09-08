7 milyon TL’lik faturanın ardından çiftçilere 10 milyon TL’lik fatura

Elazığ'ın 6 köyünde pancar üretimi yapan çiftçilere geçtiğimiz aylarda 7 milyon 300 bin TL elektrik faturası geldi, faturayı ödeyemeyen çiftçilere Ağustos ayında ise 10 milyon 718 bin lira elektrik faturası geldiği öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ'ın merkez Kozova bölgesinde bulunan altı köyde pancar ekimi yapan çiftçilere bir ayda 7 milyon 300 bin lira elektrik faturası gelmişti. Daha geçtiğimiz ayların elektrik faturasını ödeyemeyen çiftçilere Ağustos ayı elektrik faturası ise 10 milyon 718 bin 967 lira elektrik faturası geldi.

“AĞUSTOS AYI ELEKTRİK FATURASI 10 MİLYON LİRA GELDİ”

Her ay elektrik faturalarının daha yüklü geldiğini ve bu faturalarının altından kalkamadıklarını belirten ismini verilmesini istemeyen bir çiftçi, “Daha önce gelen 7 milyon 300 bin lira elektrik faturasını halen ödeyememişken şimdi de Ağustos ayı faturası 10 milyon küsurat elektrik faturası borcu geldi. Şuan çaresiz bir şekilde bekliyoruz, yapacak bir şey yok.

Geçen ay elektrik faturalarının sanayi tipi üzerinden faturalandırılmasına son verilip zirai üzerinden fiyatlandırılma yapılacağına dair açıklama yapılmıştı. EPDK ile bu konuyla ilgili görüşülmüştü ama bu görüşmeyle ilgili bizlere herhangi bir bilgi verilmedi.

Faturalarımızın sanayiden ziraiye çevrilip çevrilmediği de meçhul. Bir daha ki aya 20 bin liraya yakın elektrik faturası gelecek gözüküyor. Biz ortalama bir dönüme 3 bin lira para ödüyoruz. Bu daha nereye kadar bu şekilde gider bilmiyorum yetkililerin bu duruma el atması gerekiyor” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın merkez Kozova bölgesinde bulunan Fatmalı, Muratcık, Dallıca, Dambüyük, Koruk ve Pirinççi köylerinde pancar ekimi yapan çiftçilere bir ayda 7 milyon 300 bin lira elektrik faturası gelmesi sonrasında Muratcık köyünde toplanan çiftçiler tepkilerini dile getirmişti.

Çiftçiler adına konuşan çiftçi Kürşat Aykaç, “Biz ne yapacağımızı şaşırdık 7 milyon 300 bin lira fatura var ortada. Yarın taahhütlü icra kağıtlarını yollarlar ve gelip benim toprağımı alacaklar sonrasında bir anlamı kalır mı bu işin? Sayın Cumhurbaşkanımız ‘dağı taşı ekin biz çiftçimizin arkasındayız' demişti hani kim var arkamızda? Burada kime derdimizi anlatacağımız da şaşırdık” diyerek yetkililere tepki göstermişlerdi.

İlginizi Çekebilir 1 milyon 146 bin liralık elektrik faturasıyla Akşener'in yolunu kesti

İlginizi Çekebilir Elektrik ve doğalgaza yüklü zam: İşte faturalarda son durum