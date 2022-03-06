8 Mart eylemine polis müdahalesi

Kadınlar, ‘Yoksulluğun pençesinde, şiddetin gölgesinde yaşamayacağız’ diyerek yurdun birçok noktasında eylem düzenledi. Polisin müdahale ettiği Ankara'daki 8 Mart eyleminde gözaltılar olduğu öğrenildi.

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Sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde birçok ilde ‘Yoksulluğun pençesinde, şiddetin gölgesinde yaşamayacağız' sloganıyla toplandı.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eyleme yüzlerce kadın katıldı. Eylemde savaş karşıtı sloganlar da atıldı.

Kadıköy rıhtımında kurulan platform ve ses düzeneğiyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri açıklamalarda bulundu. Öldürülen kadınların isimleri tek tek anons edilirken kadınlar ise ‘Buradayız’ sloganlarıyla karşılık verdi.

ANKARA’DA 8 MART EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ

Yurdun birçok noktasında kadınlar eylemlerini gerçekleştirirken, Ankara’da Ziya Gökalp Caddesi’nde Çankaya Belediyesi’nin önünde düzenlenen eyleme ise polisin müdahale ettiği, birçok kadın eylemcinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yurt genelinde düzenlenen eylemlerde “Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” çağrısı yapıldı.