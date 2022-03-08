8 Mart Haftası SES’in Kadın Mentorlük Yürüyüşü ile başladı

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin kadınların bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak kadın dayanışmasını güçlendirmek amacıyla üçüncü kez düzenlediği Kadın Mentorluk Yürüyüşü etkinliği Maçka Sanat Parkı ve Ataşehir Mozaik Park’ta gerçekleşti

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Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak ve bu sayede Türkiye'de ve dünyada eşitliğin, barışın hâkim olduğu bir dünya düzeni için dayanışmayı desteklemek üzere kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin kadınların deneyim ve bilgilerini paylaşmalarına imkân vermek için düzenlediği Kadın Mentorluk Yürüyüşü bu yıl 6 Mart Pazar günü 12.00-14.00 saatleri arasında Maçka Sanat Parkı ve Ataşehir Mozaik Park'ta gerçekleşti.

Etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP 24. Dönem Milletvekili Sena Kaleli ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Prof. Dr. Hülya Tanrıöver, Prof. Dr. Nazire Akbulut ve Kagider Başkanı Emine Erdem'in de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*İki yıl boyunca birbirimizden ayrı kaldık. Yan yana, omuz omuza, kol kola olmayı çok özledik. Yüzyıllardır cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadınların hala önünde gidecek o kadar uzun bir yol var. Bir gün Türkiye'de ve Dünyada eşitlik olacaksa bu ancak kadınların direnişiyle ve dayanışmasıyla mümkün olacak.

*Kadın Mentorluk Yürüyüşü ile daha çok deneyimli kadınlar ile yolun başında olan kadınlar arasında dayanışmayı hedefliyoruz. Buradan Ukraynalı kadınlara da selam yollamak istiyoruz. Onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu söylemek istiyoruz.

*Tek yolun barış olduğunu yeniden, buradan bütün dünyaya söylemek istiyorum. Barış müzakereyle, diplomasiyle, kadınların müzakere süreçlerine katılımı ile mümkün olacak. Bugün kadın dayanışması ile İstanbul daha güzel bir şehir olacak.

*Biz konuşup birbirimizden ilham aldıkça Türkiye ve dünya daha güvenli bir yer olacak. Bu hafta barış ve eşitlik taleplerimizi daha yüksek seslendireceğiz.

SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü nedir?

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü, Merkezi Washington'da olan Vital Voices derneğinin, dünyanın 165 şehrinde uyguladığı Küresel Kadın Mentorluk Yürüyüşü'nün bir parçasıdır.

Yaşamın farklı kademelerinde, farklı deneyimlerde, farklı yetkinliklerde, farklı yaşlarda olan kadınların bir araya gelip eşleşerek, birlikte yan yana yürüdükleri, birbirlerinin tecrübelerinden öğrendikleri, iki kadın arasında etkinlik süresince devam eden veya karşılıklı arzuya göre sonrasında da devam edecek olan mentor-menti ilişkisinin kurulduğu bir kadın dayanışması projesidir.