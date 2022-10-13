8 yaşındaki çocuk: Gece doğalgazım, elektriğim kesilecek mi diye düşünüyorum

İstanbul Tozkoparan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ısrarı devam ediyor. Birçok evin doğalgazı ve elektriği kesiliyor. O evlerden birinde yaşayan 8 yaşındaki Çınar Mert Peker duruma isyan etti, "Ben 8 yaşındayım. Gece doğalgazım, elektriğim kesilecek mi diye düşünüyorum. Benim 8 yaşında bunları düşünmemem lazım" dedi.

Fırat FISTIK

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İstanbul Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi tepkilere rağmen sürüyor.

Vatandaşlar zorla evlerinden çıkarılırken, çıkmak istemeyenlerin de doğalgaz ve elektrikleri kesiliyor. 7’den 70’e evlerini terk etmek istemeyen herkesin zorla evlerinden çıkarıldığı mahallede 8 yaşındaki Çınar Mert Peker de bu zorlamaya karşı çıkanlardan.

“8 YAŞINDAYIM GECE DOĞALGAZIM, ELEKTRİĞİM KESİLECEK Mİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

8 yaşındaki Mert bir video yayınlayarak Tozkoparan’da polis eliyle yürütülen zorlamaya karşı çıktı. Çınar Mert Peker şunları söyledi:

* “Bence dokunulmazlık çocukların ve yaşlıların hakkı olmalı. Ben 8 yaşındayım. Gece doğalgazım, elektriğim kesilecek mi diye düşünüyorum. Ben 8 yaşında bunları düşünmemem lazım. Gece rahat uyumam lazım. Ama bizim Tozkoparan’da hiçbiri yok.

“ESKİDEN POLİS OLMAK İSTERDİM”

* Eskiden polis olmak isterdim. Şimdi bu kadar çok insana gaz bombası atamam, onları üzümem. Benim onlar da bir büyüğüm değil mi diye düşündüm. Ben eskiden polisleri seviyordum ama saygım vardı. Artık hiçbiri yok. Sizin sayenizde.”

MAHALLELİ İSYAN ETMİŞTİ

Daha önce de kentsel dönüşüm ısrarı nedeniyle mahalleliyle polisler karşı karşıya gelmiş, gözaltına alınanlar olmuştu. Bir mahalleli ise şunları söylemişti:

“Ters kelepçeyle gözaltına alındım. 20 kişi gözaltına alındı, ailem de vardı. İki küçük çocuğum var 14 yaşında epilepsi hastası, 5 yaşında kızım var içeriye gaz bombası attılar. Bir gün gözaltında kaldım. Hiçbir tutanak falan tutmadan eşyalarımı alıp bir yere koymuşlar. Bir yer bulup oraya sığınacağım. Bir odaya kapandık 5 kişi yatıyoruz. Bugün yine aynı şekilde 500’e yakın polis, TOMA’lar, kepçeler evleri yıkıyorlar. Davam devam ederken gelip benim evimi yıktılar. Böyle giderse en son çadır kuracağım.”