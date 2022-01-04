94 yaşında torun katili oldu

İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki adam, tartıştığı torununu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bayındır’a bağlı Hasköy Mahallesinde aile içi bir meseleden dolayı dolay yaşındaki H.N. ile torunu Halit N. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit N.’ye ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden torun, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.’nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit N.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

DEDE GÖZALTINA ALINDI

Halit N.’nin cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı yaşlı adamın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)