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AB ülkeleri büyükelçilerinden Gelecek Partisi’ne ziyaret

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçilerini ağırlayan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Türkiye-AB ilişkileri konusunda verimli sohbet imkanı bulduk" dedi.

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AB ülkeleri büyükelçilerinden Gelecek Partisi’ne ziyaret

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri, Gelecek Partisi’nin iftar sofrasında konuk oldu.

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Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçilerini iftar soframızda konuk ettik. Türkiye-AB ilişkileri konusunda verimli sohbet imkanı bulduk. Davetimize katılan tüm büyükelçilere teşekkür ediyoruz” dedi.

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