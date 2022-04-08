AB ülkeleri büyükelçilerinden Gelecek Partisi’ne ziyaret
Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçilerini ağırlayan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Türkiye-AB ilişkileri konusunda verimli sohbet imkanı bulduk" dedi.
Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri, Gelecek Partisi’nin iftar sofrasında konuk oldu.
Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçilerini iftar soframızda konuk ettik. Türkiye-AB ilişkileri konusunda verimli sohbet imkanı bulduk. Davetimize katılan tüm büyükelçilere teşekkür ediyoruz” dedi.