ABD Büyükelçisi’nden İmamoğlu’na ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni atanan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake’i Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Flake, nezaket ziyaretinde bulunduğu İmamoğlu’ndan, 2021 yılı “Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması”nda büyük ödülü kazanan “Askıda Fatura” uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiler aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni atanan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ve eşi Cheryl Flake'i Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. Görüşmeye, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı.

Kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Büyükelçi Flake ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden birisi ve dünyayla olan bağının en kuvvetli olması gereken kentlerden birisi. Zira, bu yüzyılın şehirlerin yüzyılı olacağını düşünüyorum. Bu duyguyla, göreve geldiğim günden beri hem Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğiyle hem de Sayın Başkonsolosla yürüttüğümüz güzel ilişkilerin, sizin bu yeni görev döneminizde çok daha iyi yerlere gelmesini elbette diliyorum” dedi.

“DÜNYANIN BÜYÜK BİR MİRASINI İSTANBUL’DA YAŞATIYORUZ”

Ziyaret öncesinde, restorasyon çalışmaları yaklaşık 6 ay sonra bitecek olan tarihi Bozdoğan Kemeri'nde incelemelerde bulunduğu bilgisini Büyükelçi Flake ile paylaşan İmamoğlu, “Hemen yanı başımızdaki bir su kemerinde, 1'nci yüzyıldan kalma bir su kemeri temelini yerinde gördüğüm gibi; bugüne kadar gelen hem Roma döneminin hem Bizans döneminin hem de Osmanlı döneminin su kemerini hissederek burada sizi ağırlıyorum. Dolayısıyla dünyanın büyük bir mirasını İstanbul’da yaşattığımızı biliyorum. Bu duyguyla Türkiye’nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul’un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum” diye konuştu.

“ASKIDA FATURA”NIN DETAYLARINI ANLATTI

Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İBB'nin, iyilik hareketi olarak kurumsal denetim altında uyguladığı “Askıda Fatura” projesinin, 2021 yılı “Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması”nı kazanmasına vurgu yapan Flake, içeriği hakkında bilgi aldı.

İstanbul'un kalabalık bir şehir olduğunu vurgulayan ve nüfusunu merak eden Flake, Arizona'da 2 senatör olarak 7 milyonu temsil ettiklerini ifade etti.

İmamoğlu ve Büyükelçi kalabalık ailelerde büyümenin, yönetim noktasında kişiye daha fazla anlayış, hoşgörü kazandırdığından da bahsetti. İmamoğlu ve Flake, görüşmede muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.

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